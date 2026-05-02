Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa 2:0 w finale piłkarskiego STS Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawie. To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach.

Bramki dla drużyny z Zabrza strzelili: Roberto Massimo (32 minuta) i Maksym Chłań (65 minuta). W 92 minucie spotkania czerwoną kartkę zdobył piłkarz Rakowa Częstochowa Jonatan Braut Brunes.

"Prezydent Karol Nawrocki wręczył pamiątkowe medale uczestnikom finału Pucharu Polski oraz zwycięzcom - piłkarzom Górnika Zabrze - trofeum Pucharu Polski 2026" - przekazał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Drużynie z Zabrza gratulacje złożył prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

"Gratulacje dla Górnika Zabrze! Szczerze żałuję, że nie dolecieliśmy z Kanady na finał, bo to znów święto, świetna atmosfera na PGE Narodowym" - przekazał w mediach społecznościowych. Dodał, że Górnik odzyskuje Puchar po 54 latach.

Edycja numer 72 tych rozgrywek przyniosła unikatowe zestawienie decydującego spotkania, choć oba zespoły już wcześniej dotarły do tego etapu. Górnik wystąpił w finale po raz 14., ale pierwszy od ćwierć wieku, a w przypadku Rakowa to był piąty taki występ.

Jednocześnie to było 11. spotkanie finałowe na PGE Narodowym, który od 2014 roku jest jego areną, z wyjątkiem pandemicznych lat 2020-2021.

Mecz sędziował Jarosław Przybył. Na Stadionie Narodowym mecz oglądało 50 072 widzów.

