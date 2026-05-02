Donald Tusk o zagrożeniu dla NATO. "To nie są zewnętrzni wrogowie"

"Największe zagrożenie dla wspólnoty transatlantyckiej to nie jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend" - napisał w sobotę na platformie X premier Tusk. Wpis opublikował w języku angielskim.





The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Decyzję Amerykanów próbują zrozumieć także w NATO. "Współpracujemy, żeby zrozumieć szczegóły decyzji dotyczącej redukcji sił USA" - oświadczyła rzeczniczka NATO Allison Hart .

"Ta zmiana świadczy o potrzebie dalszego inwestowania przez Europę w obronność i wzięcia na siebie większej części odpowiedzialności za nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisała Hart na platformie X.

W sobotę do decyzji Amerykanów odniósł się również szef resortu obrony Niemiec. - Jako Europejczycy musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo - stwierdził Boris Pistorius.

Podkreślił, że "wszystkie przyszłe misje wojskowe będą koordynowane z sojusznikami". Podał przykład państw wchodzących do grupy E5: Wielka Brytania, Francja, Polska i Włochy.

Pentagon: 5 tys. amerykańskich żołnierzy opuści Niemcy

Pentagon poinformował w piątek, że szef resortu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Do tej pory w Niemczech stacjonowało ok. 36 tys. żołnierzy armii USA. Decyzja Amerykanów została ogłoszona kilka dni po tym, jak prezydent Trump zapowiedział, że rozważa taki ruch, sugerując że jest to odwet za postawę Niemiec wobec wojny USA z Iranem i krytykę interwencji ze strony niemieckich władz, w tym kanclerza Friedricha Merza.

Według portalu Politico, decyzja Trumpa miała zaskoczyć urzędników w Pentagonie, którzy nie planowali takiego ruchu.

"Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę!" - napisał w środę prezydent USA w serwisie Truth Social.

Hiszpania i Włoch kolejne na liście? Trump ma zastrzeżenia

Donald Trump sugerował w ostatnich dniach, że podobne decyzje podejmie prawdopodobnie wobec Hiszpanii i Włoch, gdzie również znajdują się ważne bazy sił morskich i powietrznych USA. Polityk podczas spotkania z mediami w Gabinecie Owalnym powiedział, że Włochy nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a Hiszpania jest "okropna".

Amerykański prezydent wielokrotnie mówił, że choć USA pomagały sojusznikom, to sojusznicy im nie pomagają i zawiedliby także w ważnej sytuacji. W Polsce stacjonuje ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich w ramach obecności rotacyjnej w czterech bazach w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania.

Według agencji Reutera, pod koniec 2025 r. liczba wojsk stacjonujących w Europie na stałe wynosiła ok. 68 tys., lecz nie uwzględniała ona m.in. żołnierzy w Polsce będących tam w większości w ramach obecności rotacyjnej. Poprzednie szacunki mówiły o całkowitej liczbie żołnierzy na ok. 80 tys.

