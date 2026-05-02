Donald Trump odrzuca propozycję. Iran gotowy walczyć dalej

Świat

Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne - oświadczył w sobotę zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, gen. Mohammad Dżafar Asadi, cytowany przez agencję Fars. Słowa te padły po tym, jak prezydent USA Donald Trump odrzucił najnowszą propozycję pokojową Teheranu.

Ulica miejska z ruchem samochodowym i pieszym, w tle duży billboard z portretem.
PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Iran gotowy na wojnę i dyplomację, piłka po stronie USA

- Wydarzenia pokazały, że Stany Zjednoczone nie dotrzymały żadnych obietnic ani porozumień - powiedział Asadi, dodając, że "dla wroga przygotowano zaskakujące działania, wykraczające poza jego wyobrażenia".

Iran zaproponował porozumienie. Donald Trump odrzucił ofertę

Iran przekazał w piątek amerykańskim władzom - za pośrednictwem Pakistanu - nową propozycję porozumienia, nie ujawniając jej szczegółów. Trump oświadczył jednak, że "nie jest nią usatysfakcjonowany".

 

Niezależnie od tego, czy chodzi o kontynuację wojny, czy o działania dyplomatyczne, Teheran jest "gotowy" na oba scenariusze, a "piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych" - ocenił wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi cytowany przez CNN.

 

ZOBACZ: Nowa oferta Iranu na stole. Media: Trump jest sceptyczny

 

Irańskie media państwowe potwierdziły twarde stanowisko w sprawie żeglugi przez Cieśninę Ormuz, podkreślając, że to Teheran sprawuje nad nią kontrolę.

 

"Dzięki dominacji i kontroli nad niemal 2 tys. km irańskiego wybrzeża w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormuz marynarka Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) uczyni te wody źródłem utrzymania i siły dla narodu Iranu oraz źródłem bezpieczeństwa i dobrobytu dla regionu" - podała półoficjalna agencja Tasnim.

Bliski Wschód. Zawieszenie broni Iran - USA

Zawieszenie broni między USA a Iranem weszło w życie 8 kwietnia, po prawie 40 dniach izraelskich i amerykańskich ataków na Iran oraz odwetowych ataków Teheranu w regionie.

 

Od tego czasu Trump wielokrotnie domagał się przywrócenia swobody żeglugi przez Ormuz. Irańscy urzędnicy utrzymują, że cieśnina pozostanie pod kontrolą Iranu, co oznaczałoby m.in. konieczność uzgadniania tranzytu statków z irańskimi władzami. Byłaby to zasadnicza zmiana wobec sytuacji sprzed wojny, gdy żegluga odbywała się swobodnie, bez ograniczeń.

 

ZOBACZ: Dwugłos w sprawie negocjacji Iranu z USA. Teheran komentuje

 

Rokowania o trwałym zakończeniu wojny utknęły w impasie: bezpośrednie rozmowy w Islamabadzie 11 kwietnia nie przyniosły przełomu, a różnice między stronami - od statusu Ormuzu po kwestie nuklearne - pozostają znaczące.

 

Zaplanowane na poprzedni weekend w stolicy Pakistanu Islamabadzie rozmowy delegacji Iranu i USA nie doszły do skutku.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wystawa w PE. Kuzyn Kaczyńskiego pokazał swoje dzieła
Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
CIEŚNINA ORMUZDYPLOMACJAIRANNEGOCJACJEPAKISTANPOROZUMIENIEŚWIATUSAWOJNA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 