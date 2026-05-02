Część amerykańskich żołnierzy opuści Europę. NATO: Współpracujemy, żeby zrozumieć cel
"Współpracujemy, żeby zrozumieć szczegóły decyzji dotyczącej redukcji sił USA" - oświadczyła rzeczniczka NATO Allison Hart. Kilka godzin wcześniej Pentagon poinformował, że kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych z Niemiec w ciągu najbliższych miesięcy. Do tej decyzji w sobotę odniósł się również minister obrony Niemiec Boris Pistorius, a także premier Donald Tusk.
"Współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, aby zrozumieć szczegóły ich decyzji dotyczącej (redukcji - red.) obecności (ich) sił w Niemczech. Ta zmiana świadczy o potrzebie dalszego inwestowania przez Europę w obronność i wzięcia na siebie większej części odpowiedzialności za nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisała Allison Hart na platformie X.
Rzeczniczka NATO: Przekonani o zdolności do odstraszania i obrony
Jak dodała, w tym obszarze "już widzimy postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na inwestowanie 5 proc. PKB (w obronność - red.) na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze".
"Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewnienia odstraszania i obrony w miarę postępującego procesu budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO" - podkreśliła rzeczniczka.
W sobotę do decyzji Amerykanów odniósł się również szef resortu obrony Niemiec. - Jako Europejczycy musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo - stwierdził Boris Pistorius.
Podkreślił, że "wszystkie przyszłe misje wojskowe będą koordynowane z sojusznikami". Podał przykład państw wchodzących do grupy E5: Wielka Brytania, Francja, Polska i Włochy.
Premier Donald Tusk napisał na platformie X o "rozpadaniu się sojusznika".
"Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, lecz trwające rozpadanie się naszego sojuszu. Wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby odwrócić ten katastrofalny trend" - zauważył szef polskiego rządu.
Pentagon: 5 tys. amerykańskich żołnierzy w ciągu 6-12 miesięcy
Pentagon poinformował w piątek, że szef resortu wojny Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.
Według telewizji CBS, która powołała się na anonimowych urzędników resortu, część sił zbrojnych, które mają zostać wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać wysłana gdzieś indziej, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku.
Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36 tys. amerykańskich żołnierzy (stan na grudzień 2025 roku). Prezydent USA Donald Trump już w 2020 r. zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale plany te nie zostały wówczas zrealizowane.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni