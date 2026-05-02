"Współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi, aby zrozumieć szczegóły ich decyzji dotyczącej (redukcji - red.) obecności (ich) sił w Niemczech. Ta zmiana świadczy o potrzebie dalszego inwestowania przez Europę w obronność i wzięcia na siebie większej części odpowiedzialności za nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisała Allison Hart na platformie X.

Rzeczniczka NATO: Przekonani o zdolności do odstraszania i obrony

Jak dodała, w tym obszarze "już widzimy postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na inwestowanie 5 proc. PKB (w obronność - red.) na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze".

"Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewnienia odstraszania i obrony w miarę postępującego procesu budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO" - podkreśliła rzeczniczka.

W sobotę do decyzji Amerykanów odniósł się również szef resortu obrony Niemiec. - Jako Europejczycy musimy wziąć większą odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo - stwierdził Boris Pistorius.

ZOBACZ: Niemiecki minister mówił o bezpieczeństwie Europy. Wskazał na Polskę

Podkreślił, że "wszystkie przyszłe misje wojskowe będą koordynowane z sojusznikami". Podał przykład państw wchodzących do grupy E5: Wielka Brytania, Francja, Polska i Włochy.

Premier Donald Tusk napisał na platformie X o "rozpadaniu się sojusznika".

"Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, lecz trwające rozpadanie się naszego sojuszu. Wszyscy musimy zrobić wszystko, co konieczne, aby odwrócić ten katastrofalny trend" - zauważył szef polskiego rządu.





The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

Pentagon: 5 tys. amerykańskich żołnierzy w ciągu 6-12 miesięcy

Pentagon poinformował w piątek, że szef resortu wojny Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec ok. 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Według telewizji CBS, która powołała się na anonimowych urzędników resortu, część sił zbrojnych, które mają zostać wycofane z Europy, może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać wysłana gdzieś indziej, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku.

ZOBACZ: Decyzja Pentagonu ws. wojsk USA w Niemczech. "Wynika z potrzeb oraz warunków"

Obecnie w Niemczech stacjonuje ok. 36 tys. amerykańskich żołnierzy (stan na grudzień 2025 roku). Prezydent USA Donald Trump już w 2020 r. zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale plany te nie zostały wówczas zrealizowane.

