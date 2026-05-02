O godzinie 17:03 przed katedrą rozległy się oklaski, wierni machali białymi chusteczkami i bili brawo. Oznacza to, że dokonał się tzw. cud krwi św. Januarego, czyli upłynnienie skrzepniętej krwi patrona Neapolu, która jest przechowywana w specjalnej ampułce.

Neapol. Cud św. Januarego. Krew zmienia stan

Wprawdzie cud nie jest oficjalnie uznawany przez Kościół katolicki, ale mieszkańcy Neapolu i okolic bardzo uroczyście celebrują ten dzień i wielkim wyczekiwaniem obserwują, co wydarzy się z relikwią.

- To cud wiary i wielki cud tożsamości naszego miasta. To moment jedności i przesłanie pokoju dla świata, a wizyta Papieża za kilka dni jeszcze bardziej przypieczętuje ten wielki pakt wiary między Neapolem a jego patronem, który dla neapolitańczyków stanowi jeden z momentów założycielskich - powiedział burmistrz Neapolu Gaetano Manfredi, cytowany przez serwis ottopagine.it.

ZOBACZ: "Cud krwi św. Januarego" w Neapolu. Wierni byli zachwyceni

Po ogłoszeniu, że krew świętego przeszła ze stałego w stan płynny, tradycyjnie rozpoczyna się procesja ulicami historycznego centrum Neapolu. - Cud majowy to moment głębokiej tożsamości Neapolu, nierozerwalna więź między wiarą a miastem, odnawiana przez wieki - powiedział kardynał Domenico Battaglia, który przewodniczył uroczystej celebracji eucharystycznej na zakończenie procesji.

Naukowcy sceptyczni

Cud upłynnienia krwi św. Januarego zwykle powtarza się także 19 września, w rocznicę jego męczeństwa, oraz w sobotę poprzedzającą pierwszą niedzielę maja, na pamiątkę przeniesienia relikwii do Neapolu.

16 grudnia to trzecia z trzech dorocznych celebracji ku czci męczennika. Data ta upamiętnia erupcję Wezuwiusza z 1631 roku, kiedy mieszkańcy Neapolu prosili o wstawiennictwo św. Januarego i – jak wierzą – otrzymali cudowną pomoc.

Kiedy krew nie przechodzi w stan płynny Neapolitańczycy uważają to za zapowiedź nieszczęścia. Ostatnio stało się to w 2020 roku, czyli w roku, kiedy wybuchła pandemia COVID-19.

Wielu naukowców jest sceptycznych ws. cudu krwi. Specjaliści uważają, że w ampułce nie znajduje się krew a płyn tiksotropowy. Jest to substancja, która zastyga podczas spoczynku, z kolei wymieszana z zawiesiną wodorotlenku żelaza(III) przypomina krew.

