Zełenski zapowiada reformę armii. Wyższe zarobki i nowe zasady służby

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział reformę sił zbrojnych. Zmiany mają objąć wyższe wynagrodzenia dla żołnierzy, szczególnie na froncie oraz wprowadzenie jasnych zasad zwalniania ze służby wojskowej. Część nowych przepisów ma wejść w życie w czerwcu.

Zełenski zapowiedział reformę wynagrodzeń żołnierzy ukraińskich

"W czerwcu reforma ruszy i już w czerwcu powinny pojawić się pierwsze rezultaty, w szczególności w zakresie zabezpieczenia finansowego żołnierzy, sierżantów (podoficerów) i dowódców Sił Obrony Ukrainy" - oświadczył Zełenski w serwisach społecznościowych.

 

Prezydent wyjaśnił, że decyzja o zmianach została podjęta wspólnie przez dowództwo wojskowe i rząd. Kluczowe ma być powiązanie wynagrodzeń z realnym udziałem w działaniach bojowych.

 

Wyższe zarobki dla żołnierzy ukraińskich

Jak podkreślił Zełenski, system wynagrodzeń ma uwzględniać "zasadę sprawiedliwości". Oznacza to, że zadania bojowe na pierwszej linii, doświadczenie oraz efektywność żołnierza mają bezpośrednio wpływać na wysokość wypłat.

 

Na zapleczu frontu wynagrodzenia nie powinny spadać poniżej 30 tys. hrywien. Z kolei żołnierze walczący na pierwszej linii mają otrzymywać "wielokrotnie więcej”.

 

Szczególne zmiany obejmą piechotę. "Poleciłem zapewnić wdrożenie specjalnych kontraktów (…) dla naszych żołnierzy piechoty z wypłatami na poziomie 250-400 tysięcy hrywien (ok. 26,6-33 tys. złotych) w zależności od wykonania zadań bojowych” - zaznaczył prezydent.

 

Jasne zasady zwalniania ze służby w armii Ukrainy

Reforma obejmie również zmiany w systemie służby wojskowej. Zełenski zapowiedział wzmocnienie modelu kontraktowego oraz wprowadzenie określonych terminów służby.

 

"Poleciłem wzmocnić system kontraktowy w Siłach Obrony w taki sposób, aby dzięki rozszerzeniu komponentu kontraktowego zapewnić określone terminy służby oraz możliwość - już od tego roku - etapowego zwalniania ze służby tych, którzy zostali zmobilizowani wcześniej, na podstawie jasnych kryteriów czasowych" – oświadczył. Zmiany mają także dotyczyć sposobu kompletowania jednostek oraz systemu dowodzenia.

 

Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP
PIECHOTAREFORMASŁUŻBAŚWIATUKRAINAWOJSKOZAROBKIZEŁENSKIŻOŁNIERZE

