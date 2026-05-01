Informację o operacji przekazał dowódca ukraińskich Sił Systemów Bezzałogowych Robert "Madiar" Browdi. Jak poinformował, do uderzenia doszło 25 kwietnia na lotnisku wojskowym Szagoł.

"Kochające wolność Ukraińskie Ptaki 1. Samodzielnego Centrum Sił Systemów Bezzałogowych 25 kwietnia 2026 roku złożyły wizytę na lotnisku wojskowym Szagoł w Czelabińsku, Federacja Rosyjska - napisał "Madiar" w komunikatorze Telegram.

Trafione samoloty Su-57 i Su-34

Według przekazanych informacji w wyniku ataku uszkodzone zostały cztery maszyny rosyjskiego lotnictwa wojskowego.

Wśród nich znalazły się: dwa samoloty Su-57, jeden Su-34, jeden samolot Su o nieustalonej modyfikacji. Dowódca SBS zwrócił uwagę na wartość zniszczonych lub uszkodzonych maszyn.

"Su-34 kosztuje od 35 do 50 mln dolarów, zaś Su-57 około 100-120 mln dolarów" - przekazał Browdi. Jak podkreślił, tego typu operacje mają bezpośredni wpływ na możliwości bojowe Rosji.

Polowanie na wielozadaniowe myśliwce-bombowce Su-34 oraz myśliwce piątej generacji Su-57 ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia potencjału uderzeniowego przeciwnika - oświadczył.

