Trump ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych, a następnie potwierdził ją w rozmowie z dziennikarzami. Nie wyjaśnił jednak szczegółowo, na czym miałoby polegać naruszenie umowy przez Unię Europejską.

Trump zapowiada podwyżkę ceł na auta z UE

"Z przyjemnością informuję, że w związku z tym, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podwyższę cła pobierane od Unii Europejskiej za samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło wzrośnie do 25 proc." - napisał Trump w serwisie Truth Social.

President Trump on TruthSocial: I am pleased to announce that, based on the fact the European Union is not complying with our fully agreed to Trade Deal, next week I will be increasing Tariffs charged to the European Union for Cars and Trucks coming into the United States. The…

Prezydent zaznaczył jednocześnie, że nowe taryfy nie będą dotyczyć pojazdów produkowanych na terenie Stanów Zjednoczonych. W kolejnych wypowiedziach powtórzył zarzut wobec UE, ale nie wskazał konkretnych naruszeń umowy handlowej.

Obecnie - po wyroku Sądu Najwyższego USA znoszącym większość wcześniejszych ceł - stawka wynosi 10 proc. Z wypowiedzi amerykańskich urzędników wynikało, że po zakończeniu dochodzeń może ona wzrosnąć do 15 proc.

ZOBACZ: Trump zapytany o wycofanie wsparcia dla sojuszników. Wskazał dwa kraje

UE odpowiada na decyzję Trumpa. "To nie do przyjęcia"

Plan podniesienia ceł spotkał się z krytyką w Europie. Przewodniczący komisji handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego Bernd Lange uznał go za niedopuszczalny.

"Od ceł na ponad 400 produktów ze stali i aluminium po obecne działania wymierzone w samochody – świadczy to o wyraźnym braku wiarygodności. Widzieliśmy już wcześniej takie arbitralne posunięcia, nawet wobec partnerów" - napisał polityk w serwisie X.

1/2 Trump's plan to impose 25% tariffs on EU cars is unacceptable. EP is still honouring the Scotland deal, working to finalise legislation. While the EU delivers, the US side keeps breaking its commitments. — Bernd Lange (@berndlange) May 1, 2026

Lange podkreślił również, że Unia Europejska powinna zachować jasne i stanowcze stanowisko wobec działań USA. Zaznaczył, że według jego oceny to strona amerykańska nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z umowy handlowej.

Branża motoryzacyjna alarmuje. "Koszty będą ogromne"

Na decyzję Waszyngtonu zareagował także Niemiecki Związek Przemysłu Samochodowego (VDA), który wezwał obie strony do rozmów.

Organizacja podkreśliła, że konieczne jest szybkie podjęcie negocjacji i przestrzeganie obowiązującej umowy handlowej między USA a UE. Szefowa VDA Hildegarda Mueller oceniła, że konsekwencje nowych ceł mogą być bardzo poważne.

Według niej dodatkowe koszty uderzą nie tylko w europejskich producentów, ale także w amerykańskich konsumentów. Przedstawiciele branży już wcześniej ostrzegali, że podobne decyzje mogą pogłębić trudną sytuację przemysłu motoryzacyjnego.

ZOBACZ: Dobre wieści dla Donalda Trumpa. Prezydent USA z kolejną szansą na Nobla



Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2025 roku maksymalne cła na większość towarów z Unii Europejskiej, w tym samochody, miały wynosić 15 proc. Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz jeszcze niedawno przekonywał, że Stany Zjednoczone będą się trzymać tych ustaleń.

Na razie - jak zauważają media, w tym "Wall Street Journal" - administracja USA nie podjęła formalnych działań w sprawie podwyżki ceł. Dziennik podkreśla, że Trump często wykorzystuje tego typu zapowiedzi w mediach społecznościowych jako element negocjacji z partnerami handlowymi.

