Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 11 na terenie lotniska w Lesznie. W tym czasie odbywały się komercyjne skoki spadochronowe. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, jeden ze skoczków podczas lądowania uderzył w ziemię.

- Był to 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego - poinformowała podkom. Monika Żymełka z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie w rozmowie z Interią.

Tragiczny wypadek w Lesznie. Reanimacja nie przyniosła skutku

Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. W działania zaangażowanych było kilka służb, które podjęły próbę reanimacji poszkodowanego.

ZOBACZ: Konto Daniela Z. na Instagramie usunięte. Reakcja po reportażu Polsat News Ujawnia

- Pomimo długotrwałej próby reanimacyjnej podjętej przez wiele zaangażowanych służb, niestety nie udało się uratować życia tego mężczyzny - przekazała rzeczniczka policji.

Jak poinformowała policja, okoliczności wypadku będą szczegółowo analizowane. Wiadomo, że podczas skoku spadochron mężczyzny się otworzył, jednak nie zapobiegło to tragicznemu finałowi. Na miejscu wciąż pracują służby, które ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego przyczyny.

