Pożar wybuchł w czwartek i wciąż nie został opanowany. Jak podają lokalne media, sytuacja z dnia na dzień staje się coraz trudniejsza.

Płomienie objęły już około 800 hektarów lasów, a bilans strat stale rośnie. Ogień rozprzestrzenia się szybko, czemu sprzyjają wysokie temperatury i porywisty wiatr.

Pożar i ewakuacje w Toskanii. Zagrożone całe miejscowości

Najbardziej zagrożona jest miejscowość Asciano, gdzie zdecydowano o ewakuacji mieszkańców. Płomienie zbliżają się do zabudowań, a sytuacja pozostaje dynamiczna.

ZOBACZ: Płonie hałda plastikowych śmieci na Mazowszu. Apel o zamknięcie okien

Łącznie z zagrożonych terenów ewakuowano około 3,5 tys. osób. Służby podkreślają, że działania są prowadzone na szeroką skalę, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Możliwa przyczyna pożaru w Toskanii

W akcję gaśniczą zaangażowane są liczne jednostki straży pożarnej, wspierane przez śmigłowce oraz ochotników. W niektórych rejonach sytuacja zaczyna się powoli stabilizować. Lokalne władze informują, że na zboczach góry Faeta od strony Lukki widoczna jest stopniowa poprawa.

Pożar został prawdopodobnie wywołany przez palenie gałęzi z przycinki drzew oliwnych, które wymknęło się spod kontroli – powiedział w telewizji RAI burmistrz gminy San Giuliano Terme Matteo Cecchelli.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni