Toskania w ogniu. Płonie ponad 800 ha, w akcji śmigłowce

Świat

Ogromny pożar lasów od kilku dni obejmuje rejon góry Faeta w Toskanii, między miastami Lukka i Piza. Ogień, podsycany przez silny wiatr, rozprzestrzenia się na kolejne obszary i zagraża pobliskim miejscowościom. Z zagrożonych terenów ewakuowano już około 3,5 tys. osób.

Dwa zdjęcia z lotu ptaka ukazujące pożar lasu. Lewe zdjęcie pokazuje linię ognia i dym nad drzewami. Prawe zdjęcie przedstawia ogromny słup dymu na tle nieba.
Comune di Vicopisano/Facebook
Płomienie objęły już około 800 hektarów lasów, a bilans strat stale rośnie.

Pożar wybuchł w czwartek i wciąż nie został opanowany. Jak podają lokalne media, sytuacja z dnia na dzień staje się coraz trudniejsza.

Płomienie objęły już około 800 hektarów lasów, a bilans strat stale rośnie. Ogień rozprzestrzenia się szybko, czemu sprzyjają wysokie temperatury i porywisty wiatr.

Pożar i ewakuacje w Toskanii. Zagrożone całe miejscowości

Najbardziej zagrożona jest miejscowość Asciano, gdzie zdecydowano o ewakuacji mieszkańców. Płomienie zbliżają się do zabudowań, a sytuacja pozostaje dynamiczna.

 

Łącznie z zagrożonych terenów ewakuowano około 3,5 tys. osób. Służby podkreślają, że działania są prowadzone na szeroką skalę, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

 

Możliwa przyczyna pożaru w Toskanii

W akcję gaśniczą zaangażowane są liczne jednostki straży pożarnej, wspierane przez śmigłowce oraz ochotników. W niektórych rejonach sytuacja zaczyna się powoli stabilizować. Lokalne władze informują, że na zboczach góry Faeta od strony Lukki widoczna jest stopniowa poprawa.

 

Pożar został prawdopodobnie wywołany przez palenie gałęzi z przycinki drzew oliwnych, które wymknęło się spod kontroli – powiedział w telewizji RAI burmistrz gminy San Giuliano Terme Matteo Cecchelli.

 

 

Karol Płatek / polsatnews.pl / PAP


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 