Do zdarzenia doszło ok. 40 km na południe od Vienne. Samochód z pięcioma osobami w wieku od 17 do 20 lat pochodzących z departamentu Rodan poruszał się drogą RD270. Jak informują francuskie media, ok. godz. 14.00 kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi.

Tragiczny wypadek we Francji. Auto spadło do wąwozu, nie żyje pięć osób

Auto runęło do wąwozu, ok. 25 metrów w dół. Po upadku doszło do pożaru. Na miejsce ruszyły służby pożarnicze i ratunkowe, jednak gdy przybyły, było już za późno. Z relacji służb wynika, że samochód był cały w ogniu.

Jak podaje serwis Le Progres, w samochodzie odnaleziono zwłoki czterech mężczyzn i jednej kobiety. Wóz należał do grupy składającej się z trzech pojazdów przewożących łącznie 12 osób.

- Władze aktywowały jednostkę medyczno-psychologiczną. Na miejsce przybył dyżurny prokurator. Śledztwo sądowe będzie prowadzenia w ramach dochodzenia dotyczącego przyczyn śmierci - poinformowała prokurator z Privas, Celine Nainani.

Droga RD270 została czasowo zamknięta celem umożliwienia działań służbom ratunkowym i policji.

