Samochód wpadł do wąwozu we Francji. Zginęło pięć osób
Pięć osób zginęło w tragicznym wypadku samochodowym, do którego doszło w Sarras w południowo-wschodniej Francji. Auto runęło do wąwozu i zapaliło się. Gdy na miejsce przybyły służby, pojazd był cały w ogniu.
Do zdarzenia doszło ok. 40 km na południe od Vienne. Samochód z pięcioma osobami w wieku od 17 do 20 lat pochodzących z departamentu Rodan poruszał się drogą RD270. Jak informują francuskie media, ok. godz. 14.00 kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi.
Tragiczny wypadek we Francji. Auto spadło do wąwozu, nie żyje pięć osób
Auto runęło do wąwozu, ok. 25 metrów w dół. Po upadku doszło do pożaru. Na miejsce ruszyły służby pożarnicze i ratunkowe, jednak gdy przybyły, było już za późno. Z relacji służb wynika, że samochód był cały w ogniu.
Jak podaje serwis Le Progres, w samochodzie odnaleziono zwłoki czterech mężczyzn i jednej kobiety. Wóz należał do grupy składającej się z trzech pojazdów przewożących łącznie 12 osób.
- Władze aktywowały jednostkę medyczno-psychologiczną. Na miejsce przybył dyżurny prokurator. Śledztwo sądowe będzie prowadzenia w ramach dochodzenia dotyczącego przyczyn śmierci - poinformowała prokurator z Privas, Celine Nainani.
Droga RD270 została czasowo zamknięta celem umożliwienia działań służbom ratunkowym i policji.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej