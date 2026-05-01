Generał dywizji w stanie spoczynku Bogusław Pacek ocenił, że słowa Donalda Tuska o możliwej wojnie z Rosją nie są już zaskoczeniem. - Te słowa nie szokują, ale wywołują obawy - powiedział gen. Pacek w programie "Najważniejsze pytania”.



Jak zaznaczył, podobne ostrzeżenia pojawiały się już wcześniej ze strony innych europejskich liderów. W jego ocenie obecna sytuacja bezpieczeństwa w Europie i na świecie uzasadnia niepokój.

- Te słowa zostały wypowiedziane przez premiera Donalda Tuska wielokrotnie. Mówił, że Polska, Europa jest w stanie przed wojną, ale podobne wypowiedzi słyszeliśmy z ust kanclerza Niemiec, premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Francji - dodał.

"Rosja przygotowuje się do większej wojny"

Gen. Pacek odniósł się także do działań Rosji i ich możliwego kierunku. - Rosja z jednej strony mięknie gospodarczo, ale z drugiej strony całą swoją mocą przygotowuje się do większej wojny niż ta, którą prowadzi z Ukrainą - powiedział.



Jak ocenił, skala procesów zachodzących w regionie i na świecie sprawia, że obawy dotyczące bezpieczeństwa są realne.

Ekspert wskazał, że ewentualny atak nie musi mieć "klasycznej" formy. - W mniejszym stopniu spodziewam się czołgów, artylerii, chociaż nie wykluczam tego. Uważam, że przesmyk suwalski jest przeceniany, jeżeli chodzi o znaczenie w ewentualnym konflikcie - powiedział gen. Pacek. - Natomiast najbardziej niebezpieczne dla Polski, dla Europy, są działania z powietrza - dodał.

Gen. Pacek zwrócił uwagę, że część działań Rosji już dziś ma charakter konfliktu. - My już jesteśmy w czasie tej wojny hybrydowej - powiedział. Jak zaznaczył, obejmuje ona m.in. działania informacyjne, incydenty z dronami oraz różnego rodzaju operacje destabilizujące.

NATO i art. 5. "To nie działa z automatu"

Ekspert odniósł się także do kwestii reakcji sojuszników w przypadku zagrożenia. - Artykuł piąty traktatu waszyngtońskiego wcale nie mówi, że to działa z automatu i że będzie to pomoc zbrojna - powiedział gen. Pacek. Jak podkreślił, kluczowe znaczenie ma wola polityczna państw.

Wypowiedzi gen. Packa to odniesienie do niedawnych słów Donalda Tuska. Premier w rozmowie z "Financial Times” ostrzegł, że Rosja może zaatakować państwo NATOw perspektywie "raczej miesięcy niż lat”.

