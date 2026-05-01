Prezydent chce nowej konstytucji. Tusk zabrał głos

Wpis Donalda Tuska pojawił się kilka godzin po zapowiedzeniu przez Rafała Leśkiewicza kroków prezydenta związanych z powołaniem nowej konstytucji. Rzecznik Karola Nawrockiego informował, że 3 maja na Zamku Królewskim powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji.

W czwartek zaproszenia do prac w radzie trafiły do przedstawicieli klubów i kół poselskich.

Tusk reaguje na doniesienia o pracach nad nową konstytucją

Leśkiewicz mówił w piątkowym "Graffiti", że Kancelaria Prezydenta proponuje, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a koło po jednym, który weźmie udział w pracach. - Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - wskazywał.

Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.

Rada ma się składać z trzech trzonów. Oprócz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych i ekspertów mają do niej wejść także osoby, które mają "różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa" - przekazał rzecznik prezydenta.

.@LeskiewiczRafa: 3 maja prezydent @NawrockiKn powoła radę ds. nowej konstytucji. Będą eksperci, wysłaliśmy zaproszenia do klubów i kół, by wyznaczyli przedstawicieli. To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, ale praca nad projektem nowej konstytucji. @marcinfijolek pic.twitter.com/ITIvOKvZt7 — Graffiti_PN (@Graffiti_PN) May 1, 2026

Rada ds. nowej konstytucji. Lewica zabiera głos

Do doniesień o planach prezydenta odniósł się już wicepremier Krzysztof Gawkowski. W rozmowie z dziennikarzami tuż po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego z okazji Święta Pracy, minister zapewnił, że Lewica nie zaangażuje się w zapowiadany przez środowisko Karola Nawrockiego projekt.

- Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami w konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - przekonywał.

Pytany o to, czy członkowie Lewicy chętni do pracy w radzie uzyskają na to pozwolenie partii, Krzysztof Gawkowski odparł, że "parlamentarzyści Lewicy wiedzą, ile zła dla Polski uczynił pan prezydent".

