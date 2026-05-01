Prezydent chce nowej konstytucji. Leśkiewicz: Rozpoczynamy proces tworzenia rady

- Pan prezydent powoła radę do spraw nowej Konstytucji na Zamku Królewskim w święto Konstytucji 3 Maja. Rozpoczynamy proces tworzenia rady do spraw nowej konstytucji - poinformował na antenie Polsat News rzecznik prezydenta Rafał Leszkiewicz. W czwartek zaproszenia do prac w radzie trafiły do przedstawicieli klubów i kół poselskich.

- Proponujemy, aby każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, każde koło po jednym przedstawicielu. Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - przekazał Leśkiewicz.

Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.

Rada ds. nowej konstytucji. Prezydent chce przedstawić projekt do końca kadencji

Rada ma się składać z trzech trzonów. Oprócz przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych i ekspertów mają do niej wejść także osoby, które mają "różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa" - przekazał rzecznik prezydenta.

Pałac Prezydencki zdaje sobie sprawę, że osiągnięcie porozumienia w sprawie nowej konstytucji nie będzie łatwo, ale Rafał Leśkiewicz zapewnił, że praca rady będzie konkretna i merytoryczna.

- To jest przecież decyzja o charakterze politycznym, niezależnie od tego, jak na to byśmy patrzyli. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - powiedział rzecznik, podkreślając, że w plan prac wpisane jest referendum, choć "szczegóły będą wypracowane w toku".

Karol Nawrocki zwolennikiem wprowadzenia systemu prezydenckiego

Zamiar opracowania nowej konstytucji Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Wówczas w "Gościu Wydarzeń" szef gabinetu prezydenta przekazał, że nowa konstytucja miałaby wzmocnić rolę prezydenta.

- W ostatnich latach w Polsce wielokrotnie był spór o konstytucję. Prezydent wskazał, że to jest w tej chwili dobry czas, żeby rozpocząć pracę nad nową konstytucją, żeby ponad podziałami politycznymi spróbować ją przygotować (...) Wzmocnienie roli prezydenta jest również ważne - mówił Paweł Szefernaker.

W połowie kwietnia Karol Nawrocki ponownie wyraził swoje poparcie dla wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego. - Jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale nie upieram się - powiedział prezydent w Kanale Zero.

