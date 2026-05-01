Prezydencka rada ds. nowej konstytucji. Jest stanowisko Lewicy

Z okazji Święta Pracy politycy Lewicy złożyli kwiaty m.in. pod pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski odpowiedział na pytania dotyczące rady ds. nowej konstytucji, powołanie której rzecznik prezydenta zapowiedział na antenie Polsat News.



- Gmeranie, szukanie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i demokratycznych wartościach. To Prawo i Sprawiedliwość polską konstytucję łamało, niszczyło, upolityczniło Trybunał Konstytucyjny - powiedział Krzysztof Gawkowski.

- Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami w konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw niech zacznie konstytucję szanować, niech swoje obowiązki realizuje, a nie z nich abdykuje - powiedział wicepremier.

Rada ds. nowej konstytucji. Lewica nie weźmie udziału w pracach

Według ministra cyfryzacji m.in. niedobranie ślubowania sędziów TK pokazuje, że Karol Nawrocki nie ma szacunku dla konstytucji, więc Lewica nie zamierza uczestniczyć w pracach nad nową ustawą zasadniczą.



- Źle to oceniam. Lewica na pewno się w takie procesy nie zaangażuje - powiedział wicepremier.

Pytany o to, czy członkowie Lewicy chętni do pracy w prezydenckiej radzie ds. nowej konstytucji uzyskają na to pozwolenie partii, Krzysztof Gawkowski odparł, że "parlamentarzyści Lewicy wiedzą, ile zła dla Polski uczynił pan prezydent".

Krzysztof Gawkowski o propozycji prezydenta: Źle to oceniam

W piątek rzecznik prezydenta Rafała Leśkiewicz zapowiedział w "Graffiti", że w przypadające w niedzielę Święto Narodowe Trzeciego Maja prezydent powoła do życia radę ds. nowej konstytucji.



- Proponujemy, aby każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, każde koło po jednym przedstawicielu. Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - przekazał Leśkiewicz.



Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.

