Płonie hałda plastikowych śmieci na Mazowszu. Apel o zamknięcie okien
Ponad 20 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem hałdy plastikowych śmieci w Nowym Modlinie (pow. nowodworski). W związku z rozległym zadymieniem lokalny urząd gminy zaapelował do mieszkańców o pozamykanie okien i drzwi, a także nieprzebywanie na zewnątrz. Około godz. 17:30 rzecznik nowodworskiej straży pożarnej poinformował, że sytuacja została opanowana.
- Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godzinie 13.19. Pali się hałda plastikowych odpadów o wymiarach 100x60 metrów. Na miejscu działa 21 zastępów Straży Pożarnej. Pożar nie został jeszcze opanowany - powiedział PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim kpt. Paweł Plagowski.
Rzecznik straży pożarnej wskazał, że wśród strażaków jest specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna. Z ogniem walczą strażacy z powiatów nowodworskiego, legionowskiego i warszawskiego zachodniego.
"Na terenie Nowego Modlina pali się hałda odpadów. Prosimy zamknąć okna i drzwi oraz unikać przebywania na zewnątrz w rejonie zadymienia. Służby pracują na miejscu" - poinformował w mediach społecznościowych urząd gminy Pomiechówek.
Po godz. 17.00 w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Paweł Plagowski poinformował, że sytuacja została opanowana. - Na tyle, że ogień się już nie rozprzestrzenia - uściślił.
Jak wskazał, do pożaru doszło na terenie firmy zajmującej się m.in. recyklingiem odpadów tworzyw sztucznych. Płonąca hałda nie znajdowała się jednak w budynku, a na terenie otwartym.
Rzecznik nowodworskiej straży pożarnej poinformował nas, że w rejonie zdarzenia wciąż panuje zadymienie, ale sytuacja jest monitorowana i wraca do normy.
- Na pewno produkty rozkładu termicznego plastikowych elementów są toksyczne, ale w tym momencie pożar nie jest już intensywny, trwa dogaszanie. Na pewno jednak uzasadnione jest zamykanie okien i drzwi - wskazał.
Według kpt. Plagowskiego, prace na pogorzelisku potrwają jeszcze co najmniej kilka godzin.
