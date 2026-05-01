Ograniczenia dla dronów w stolicy. Policja wydała komunikat

2 maja nad częścią Warszawy w okolicy Stadionu Narodowego obowiązywać będzie zakaz lotów dronem. Policja tłumaczy ograniczenia koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń zaplanowanych w rejonie. Za niestosowanie się do wytycznych grożą surowe konsekwencje, w tym kara pozbawienia wolności.

Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat, w którym informuje o wprowadzeniu czasowych ograniczeń w lotach bezzałogowych statków powietrznych. Restrykcje zostały ustalone we współpracy ze Służbą Ochrony Państwa. Obowiązywać mają w dniu 2 maja - od 12.00 do 20.00.

 

Jak wskazano w oświadczeniu, strefa całkowitego zakazu lotów dronami wprowadzona zostać ma w rejonie stadionu PGE Narodowy. Jej konkretne parametry użytkownicy maszyn znajdą w aplikacji DroneTower.

KSP tłumaczy, że wprowadzone ograniczenia związane są z "koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń zaplanowanych w Warszawie na 2 maja". Wiadomo, że w dniu tym odbyć ma się finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym zmierzą się drużyny Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowy.

 

ZOBACZ: Radiowóz zamiast Bentleya. 23-latek wpakował się w kłopoty

 

Policja ostrzega, że niedostosowanie się do restrykcji grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z prawem lotniczym, osoby wykonujące lot z naruszeniem przepisów podlegają karze ograniczenia wolności nawet do pięciu lat.

 

Służby zaznaczają jednocześnie, że w przypadku nieumyślnego działania przewidziane są łagodniejsze, choć wciąż surowe sankcje - grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

 

WIDEO: Szłapka uderza w Pełczyńską-Nałęcz. "Wyszła przed szereg"
