Ograniczenia dla dronów w stolicy. Policja wydała komunikat

Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat, w którym informuje o wprowadzeniu czasowych ograniczeń w lotach bezzałogowych statków powietrznych. Restrykcje zostały ustalone we współpracy ze Służbą Ochrony Państwa. Obowiązywać mają w dniu 2 maja - od 12.00 do 20.00.

Jak wskazano w oświadczeniu, strefa całkowitego zakazu lotów dronami wprowadzona zostać ma w rejonie stadionu PGE Narodowy. Jej konkretne parametry użytkownicy maszyn znajdą w aplikacji DroneTower.

Strefa zakazu lotów dronami w Warszawie. Obowiązywać ma 2 maja

KSP tłumaczy, że wprowadzone ograniczenia związane są z "koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń zaplanowanych w Warszawie na 2 maja". Wiadomo, że w dniu tym odbyć ma się finał piłkarskiego Pucharu Polski, w którym zmierzą się drużyny Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowy.

Policja ostrzega, że niedostosowanie się do restrykcji grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie z prawem lotniczym, osoby wykonujące lot z naruszeniem przepisów podlegają karze ograniczenia wolności nawet do pięciu lat.

Służby zaznaczają jednocześnie, że w przypadku nieumyślnego działania przewidziane są łagodniejsze, choć wciąż surowe sankcje - grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

