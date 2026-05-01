Gary R. Studniewski urodził się w 1957 roku w Toledo w stanie Ohio. Studiował biologię na tamtejszym uniwersytecie, a równolegle rozpoczął służbę wojskową. Był związany z jednostkami artylerii, a w latach 1983-1986 służył również w Europie.

W 1989 roku zakończył czynną służbę w armii i zdecydował się na drogę kapłańską. W latach 1990-1995 kształcił się w Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim w Rzymie. Studiował także na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu.

Watykan ogłosił nominacje

Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku dla archidiecezji waszyngtońskiej. Przez ponad dwie dekady pełnił funkcję kapelana wojskowego. W 2016 roku przeszedł na emeryturę wojskową. Od 2022 roku był proboszczem sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Waszyngtonie.

Wraz z Garym R. Studniewskim papież mianował drugim biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej księdza Roberta P. Boxiego. Arcybiskupem metropolitą Waszyngtonu jest kardynał Robert W. McElroy, który objął tę funkcję na początku 2025 roku z nominacji papieża Franciszka.

