Według danych z raportu NaviExpert, największe natężenie ruchu w majówkę może wystąpić 1 maja w godzinach 9.30-13.30 oraz 4 maja w godzinach 10.30-16.30, gdy większość kierowców będzie wracać do domu. Co z korkami?

Gdzie będzie korek podczas majówki?

Najtrudniej będzie na autostradach A1 i A4 oraz trasach prowadzących w kierunku gór. Jak informuje NaviExpert, na A1 trwają jednocześnie dwa remonty. Przy węźle Kopytkowo ruch odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach, a prace mają potrwać jeszcze około 6 tygodni. Na odcinku między węzłem Toruń Południe a Punktem Poboru Opłat Nowa Wieś ruch został przełożony na przeciwległy pas. Sytuacja ma się unormować około 28 maja.

Zaś na A4 między Katowicami a Krakowem trwa kompleksowa przebudowa przy węzłach Balice, Rudno, Chrzanów i Krzeszowice.

Trudno będzie też dotrzeć w góry. Kierowcy jadący trasą S7 z Krakowa w stronę Rabki napotkają zatory przy Libertowie, Głogoczowie i Myślenicach. Na południu, na DK74 między Kielcami a Opatowem trwa budowa ekspresówki S74, a ruch wahadłowy i budowa obwodnicy Opatowa skutecznie spowalniają przejazd.

Utrudnienia czekają też na:

S19 (Via Carpatia) - objazdy i zwężenia przy Lublinie i Rzeszowie

S1 (Mysłowice Kosztowy) - budowa węzła, ruch dwukierunkowy jedną jezdnią

S7 (Książ Wielki) - zamknięty wjazd i zjazd w kierunku Kielc

S8 (węzły Wolbórz-Studzianki) - ruch jedną nitką, prace do końca drugiego kwartału 2026 r.

S8 (Północna Obwodnica Warszawy, węzły Powązkowska-Marki) - prace nocne i lokalne zwężenia w ciągu dnia

S11 (Szczecinek-Bobolice) - na 24,5 km obecnej DK11 trwa budowa nowej trasy, część ruchu przekierowano na nowy odcinek. Koniec prac planowany na lipiec 2026 r.

W 2026 r. trwają liczne inwestycje drogowe. Jak podaje GDDKiA, w tym roku planowo pojawi się 290,8 km nowych dróg:

57,5 km autostrad

171,6 km dróg ekspresowych

49 km obwodnic

Rośnie liczba patroli i fotoradarów

W majówkę na drogach nie zabraknie patroli policji. Trwa akcja "Majowy weekend 2026". Na trasy wyjeżdżają nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, policyjni motocykliści oraz specjalne grupy SPEED.

Policja zapowiada kontrole prędkości, trzeźwości i stanu technicznego pojazdów, ale też pomoc kierowcom w razie poważnych zatorów.

Funkcjonariusze apelują: Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, zachowujmy bezpieczny odstęp i nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Planujmy podróż z wyprzedzeniem, róbmy przerwy podczas dłuższej jazdy.

Dodatkowo CANARD uruchomił od początku 2026 r. 44 nowe urządzenia kontrolne, w tym 31 fotoradarów, 4 systemy rejestrujące przejazd na czerwonym świetle oraz 10 odcinkowych pomiarów prędkości.

