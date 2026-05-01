Korki i remonty w majówkę. Sprawdź, na których trasach występują zatory

Moto

Majówka 2026 da popalić kierowcom. Na drogach trwa fala remontów. Do tego dochodzą nowe fotoradary i wzmożony ruch. Zanim wsiądziesz za kierownicę, sprawdź czego się spodziewać.

Zator drogowy z mapą utrudnień w tle.
iStock/NaviExpert
  • Według danych NaviExpert, największe natężenie ruchu w majówkę przewidywane jest 1 maja w godzinach 9.30-13.30 oraz 4 maja w godzinach 10.30-16.30
  • Najtrudniejsza sytuacja drogowa czeka kierowców na autostradach A1 i A4 oraz trasach w kierunku gór, gdzie trwają liczne remonty i przebudowy
  • Utrudnienia na drogach dotyczą również tras S7, S19, S1, S8 oraz S11, z powodu budowy nowych odcinków i węzłów
  • Policja zapowiada zwiększoną liczbę patroli i fotoradarów w ramach akcji "Majowy weekend 2026", apelując o przestrzeganie przepisów

Według danych z raportu NaviExpert, największe natężenie ruchu w majówkę może wystąpić 1 maja w godzinach 9.30-13.30 oraz 4 maja w godzinach 10.30-16.30, gdy większość kierowców będzie wracać do domu.  Co z korkami? 

Gdzie będzie korek podczas majówki? 

Najtrudniej będzie na autostradach A1 i A4 oraz trasach prowadzących w kierunku gór. Jak informuje NaviExpert, na A1 trwają jednocześnie dwa remonty. Przy węźle Kopytkowo ruch odbywa się jedną jezdnią w obu kierunkach, a prace mają potrwać jeszcze około 6 tygodni. Na odcinku między węzłem Toruń Południe a Punktem Poboru Opłat Nowa Wieś ruch został przełożony na przeciwległy pas. Sytuacja ma się unormować około 28 maja.

 

Zaś na A4 między Katowicami a Krakowem trwa kompleksowa przebudowa przy węzłach Balice, Rudno, Chrzanów i Krzeszowice. 

 

Trudno będzie też dotrzeć w góry. Kierowcy jadący trasą S7 z Krakowa w stronę Rabki napotkają zatory przy Libertowie, Głogoczowie i Myślenicach. Na południu, na DK74 między Kielcami a Opatowem trwa budowa ekspresówki S74, a ruch wahadłowy i budowa obwodnicy Opatowa skutecznie spowalniają przejazd. 

 

Utrudnienia czekają też na: 

  • S19 (Via Carpatia) - objazdy i zwężenia przy Lublinie i Rzeszowie 
  • S1 (Mysłowice Kosztowy) - budowa węzła, ruch dwukierunkowy jedną jezdnią 
  • S7 (Książ Wielki) - zamknięty wjazd i zjazd w kierunku Kielc 
  • S8 (węzły Wolbórz-Studzianki) - ruch jedną nitką, prace do końca drugiego kwartału 2026 r. 
  • S8 (Północna Obwodnica Warszawy, węzły Powązkowska-Marki) - prace nocne i lokalne zwężenia w ciągu dnia 
  • S11 (Szczecinek-Bobolice) - na 24,5 km obecnej DK11 trwa budowa nowej trasy, część ruchu przekierowano na nowy odcinek. Koniec prac planowany na lipiec 2026 r. 

W 2026 r. trwają liczne inwestycje drogowe. Jak podaje GDDKiA, w tym roku planowo pojawi się 290,8 km nowych dróg: 

  • 57,5 km autostrad 
  • 171,6 km dróg ekspresowych 
  • 49 km obwodnic 

Rośnie liczba patroli i fotoradarów 

W majówkę na drogach nie zabraknie patroli policji. Trwa akcja "Majowy weekend 2026". Na trasy wyjeżdżają nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, policyjni motocykliści oraz specjalne grupy SPEED.

  

Policja zapowiada kontrole prędkości, trzeźwości i stanu technicznego pojazdów, ale też pomoc kierowcom w razie poważnych zatorów. 

 

Funkcjonariusze apelują: Przestrzegajmy ograniczeń prędkości, zachowujmy bezpieczny odstęp i nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu. Planujmy podróż z wyprzedzeniem, róbmy przerwy podczas dłuższej jazdy.

 

Dodatkowo CANARD uruchomił od początku 2026 r. 44 nowe urządzenia kontrolne, w tym 31 fotoradarów, 4 systemy rejestrujące przejazd na czerwonym świetle oraz 10 odcinkowych pomiarów prędkości.  

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Michał Lao / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DROGIFOTORADARYINWESTYCJE DROGOWEKIEROWCYKORKIMAJÓWKAMOTOMOTORYZACJAPODRÓŻEPOLICJAREMONTY DRÓGRUCH DROGOWY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

