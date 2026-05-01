Administracja serwisu społecznościowego Instragram, będącego częścią korporacji Meta, podjęła decyzję o usunięciu konta Daniela Z., jednego z najlepiej zarabiających twórców patostreamów w polskim internecie uznawanego za prokursora procederu. To reakcja na reportaż Moniki Gawrońskiej w cyklu Polsat News Ujawnia - "Król patostreamów" i "Boomerzy z Sejmu".

Daniel Z. zaczynał od streamów z mieszkania przy ulicy Urzędniczej w Toruniu, na których z rodziną i znajomymi m.in. dopuszczał się licznych aktów słownej i fizycznej przemocy, pił alkohol, używał wulgaryzmów. Jego widownię stanowią głównie nieletni.

Patostreamer zarabiał także na udziale w walkach freak fightach. Swoją działalność prowadził mimo wyroków sądowych, które mu tego zakazywały. W związku ze swoją internetową aktywnością Daniel Z. odbywał także w przeszłości kary pozbawienia wolności. Instagram jest trzecią platformą, na której zbanowany został patostreamer - wcześniej usunięte zostały jego konta naYouTube i TikToku.

Usunięcie konta Daniela Z. na Instagramie to kolejna reakcja korporacji big tech na reportaż Moniki Gawrońskiej w cyklu Polsat News Ujawnia. W środę z serwisu YouTube został usunięty kanał Roberta P., innego patostreamera. W czwartek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postawiła Robertowi P. zarzut podżegania do pobicia.

Daniel Z. był antybohaterem reportażu "Król patostreamów" Moniki Gawrońskiej z cyklu Polsat News Ujawnia. To on jako jeden z pierwszych zauważył, że picie wódki przed kamerą i wywoływanie awantur z matką czy partnerką przyciąga więcej widzów niż gry wideo.

- Daniel zauważył, że on nawet nie musi grać w grę, tylko pić i gadać i wtedy jest jeszcze więcej osób, jeszcze śmieszniej, jeszcze więcej pieniędzy wpłacają. I tak się zaczęła jego kariera - wyjaśniał Jakub Wątor, dziennikarz i autor książki "Influenza".

Patostreamer stał się "głową" patologicznej rodziny, która z libacji uczyniła stałe źródło dochodu. Z czasem zjawisko ewoluowało. Konflikty między streamerami stały się podwaliną pod dzisiejsze freakfighty - gale, na których influencerzy rozwiązują spory w klatkach. Dziś Daniel Z. mieszka w Warszawie, a jego obecność jest zmorą dla sąsiadów.



Szacuje się, że Daniel Z. może zarabiać nawet do 200 tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze płyną z tzw. donejtów, czyli bonusów za ściąganie użytkowników na niszowe platformy takie jak Kick, a także z walk w federacjach typu Patogal.

