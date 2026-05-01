Janusz Kowalski uderza w PiS. "Wszystko ma swoje granice"

W czwartek Janusz Kowalski ogłosił, że zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zadeklarował, że pozostanie posłem niezrzeszonym "skupionym na pracy dla Polski". W nagraniu opublikowanym w piątek w mediach społecznościowych Kowalski zdradził kulisy odejścia i skrytykował polityków PiS oraz władze partii.

- Wszystko ma swoje granice. Poinformowałem władze partii wiele, wiele miesięcy temu, że jeżeli mam bardzo mocno angażować się na Lubelszczyźnie, to w okręgu nr 7 można zbudować silne Prawo i Sprawiedliwość (...), ale jest jedna zasada - nie można tolerować tego, co doprowadziło do naszej klęski w roku 2023, nie można tolerować układów lokalnych, które ludzie widzą - powiedział Kowalski.

- Jeżeli w Biłgoraju ludzie widzą, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zapisują do partii ludzi Palikota, współpracują z byłymi komunistami, kolekcjonują sobie rady nadzorcze i spółki (...), to przepraszam uprzejmie, ja wysiadam - stwierdził polityk.

- Nie ma mojej zgody na to, żebym na poziomie centralnym walczył o silną prawicę, która będzie naprawiała Polskę, a z drugiej strony jest tolerowanie układów lokalnych. I to jest główny powód, dla którego odszedłem z Prawa i Sprawiedliwości - wyjaśnił Janusz Kowalski.

Janusz Kowalski domagał się "opcji zero" w PiS

Janusz Kowalski podkreślił w nagraniu, że wielokrotnie i od dłuższego czasu domagał się interwencji władz partii w sprawie nowych członków, jednak nie spotkało się to w jego ocenie z należytą reakcją.

- Wiele miesięcy domagania się "opcji zero" i oczyszczenia Prawa i Sprawiedliwości z ludzi, którzy nigdy nie powinni w partii być, jest wystarczającym powodem rezygnacji - powiedział poseł.

Janusz Kowalski zaprzeczył, aby jego rezygnacja miała związek z opuszczeniem koła poselskiego PiS przez Łukasza Mejzę i pozytywnie ocenił jego rozstanie z partią. Kowalski podkreślił, że od wielu miesięcy zabiegał o to, aby polityk, który w ostatnim czasie zadeklarował chęć uczestnictwa w gali freak-fightowej został wykluczony z koła poselskiego PiS.

Plany Janusza Kowalskiego. Polityk wskazał różnice z PiS

Polityk podzielił się także w nagraniu planami na przyszłość oraz nakreślił różnice, jakie będą odtąd dzieliły jego działalność polityczną od programu PiS. Jako przykład wskazał stosunek do zmian w podziale administracyjnym, który zdaniem Kowalskiego sprzyja powstawaniu lokalnych układów politycznych.

- Będę bezwzględnym zwolennikiem tego, aby zlikwidować powiaty. Żeby te wszystkie układy lokalne zlikwidować, można o jeden szczebel zmniejszyć strukturę samorządową - powiedział Kowalski, podkreślając, że przekonanie to bierze się z jego doświadczenia sprawowania mandatu radnego i wiceprezydenta miasta.

- Te patologie, które są dzisiaj w niektórych samorządach, powinny być ukrócone - powiedział polityk.

Były poseł PiS podważył ponadto wiarygodność medialnych doniesień o jego powiązaniach z upadłą giełdą krytpowalutową Zondacrypto, twierdząc, że są one "w całości wyssane z palca" i nigdy nie spotkał się z Przemysławem Kralem.

- Od razu po majówce skieruję sprawę do sądu w trybie cywilnym i karnym - zapowiedział Janusz Kowalski. Zarzucił także premierowi Tuskowi szerzenie "kłamliwej narracji" w sprawie Zondacrypto, a rządowi bierność i nieudolność.

