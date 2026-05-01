Prace prowadzone były m.in. w rejonie dawnego kościoła, gdzie eksperci poszukiwali miejsc pochówku ofiar rzezi wołyńskiej. Jak przekazała minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, pierwsze szczątki udało się odnaleźć już na początku działań.

- Prace poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu dobiegły końca. Pierwsze szczątki odnaleźliśmy już pierwszego dnia poszukiwań – poinformowała Cienkowska. - Ofiar, które po dziś dzień nie doczekały się godnego pochówku, choć każda z nich miała imię i nazwisko - podkreśliła.

Mogiła zbiorowa odkryta przez badaczy

W Woli Ostrowieckiej, na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca, gdzie w sierpniu 1943 roku doszło do masowego mordu na polskiej ludności, badacze natrafili na wcześniej nieznaną mogiłę zbiorową.

"Choć wstępny etap odkrywania zarysów jamy grobowej nie pozwala na ten moment precyzyjnie oszacować liczby znajdujących się tam ofiar, znalezisko jednoznacznie potwierdza, że jest to mogiła o charakterze zbiorowym" - zaznaczył IPN.

Równolegle w Ostrówkach odnaleziono kolejną mogiłę zbiorową w pobliżu fundamentów dawnej szkoły. Natrafiono również na grób indywidualny, zlokalizowany naprzeciwko miejscowego cmentarza.

ZOBACZ: Tragedia na lotnisku w Lesznie. Nie żyje 39-letni mężczyzna

Trudne warunki prac i dalsze plany IPN

Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, prace prowadzone były w bardzo trudnych warunkach. Tereny dawnych wsi zostały całkowicie zatarte, a lokalizacja miejsc pochówku opierała się głównie na relacjach świadków sprzed wielu lat.

"Typowanie miejsc pochówku odbywało się na podstawie archiwalnych relacji świadków sprzed wielu lat, które ze względu na upływ dekad miały charakter jedynie przybliżony" – wyjaśnił IPN.

To nie pierwsze działania prowadzone w tym rejonie. W latach 1992, 2011 i 2015 odnaleziono oraz pochowano szczątki łącznie 674 osób. Obecnie celem jest odnalezienie miejsc spoczynku kolejnych około 350 ofiar.

ZOBACZ: Poszukiwania na Wołyniu. IPN: Odnaleziono zbiorową mogiłę

Wniosek o ekshumacje i kolejne poszukiwania

Po zakończeniu analiz IPN zapowiada złożenie wniosku do strony ukraińskiej o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Po ich wykonaniu możliwe będzie zorganizowanie uroczystych pochówków, które mają odbyć się na cmentarzu w Ostrówkach.

Instytut prowadzi także przygotowania do kolejnych działań. Zgoda na prace poszukiwawcze została już wydana dla Huty Pieniackiej w obwodzie lwowskim.

- Kolejne działania będziemy tam rozpoczynali w tym roku, jeszcze przed wakacjami - powiedział zastępca prezesa IPN Krzysztof Szwagrzyk.

