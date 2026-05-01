Drogie mięso zniechęci do grillowania? Ekspert: Cena nie jest już najważniejszym kryterium

W porównaniu do kwietnia 2025 r. ceny mięsa wzrosły o 7,1 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej niż kwietniowy wskaźnik inflacji (3,2 proc.). Według prezesa Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy Tomasza Parzybuta nie zniechęci to Polaków do zakupów na majówkowe grillowanie.

Kosztowna majówka. Wzrost cen mięsa ponad dwukrotnie wyższy niż inflacja

Według eksperta wśród polskich konsumentów widać zmiany w preferencjach. Częściej sięgamy po produkty wysokiej jakości i zwracamy uwagę na to, czy zostały wyprodukowane w Polsce.

- Przeprowadziliśmy w ostatnich latach wiele badań, z których wynika, że dla konsumentów bardzo ważne jest pochodzenie produktu - oczekują, że będzie wytworzony z mięsa z krajowych hodowli. Coraz bardziej cenione są też produkty regionalne. Cena, choć wciąż istotna, nie stanowi już najważniejszego kryterium wyboru - stwierdził Parzybut.

ZOBACZ: Fala gorąca zmierza prosto do Polski. Szykuje się majówka na skraju upału

Szczególnym uznaniem cieszą się wyroby regionalne, które coraz częściej znajdują uznanie także za granicą.

- Na przykład na Kujawach i Pomorzu popularna jest biała kaszanka, do wyrobu której nie stosuje się krwi, lecz wyłącznie kaszę i podroby. Wiele regionalnych produktów czeka też na rynkowe odkrycie - powiedział Parzybut.

- Są kiełbasy rawickie - prawdziwy majstersztyk rzemieślniczy. Mamy kiełbasę białą parzoną wielkopolską czy kiełbasę bydgoską. Mógłbym długo wymieniać polskie specjały wędliniarskie, które mają szansę na podbój rynków zagranicznych - stwierdził ekspert.

Majówkowe grillowanie. Polacy zmienili zwyczaje i kryteria, pojawią się nowe produkty

Producenci deklarują gotowość do odpowiadania na zmiany w preferencjach polskich konsumentów. Specjalnie na majówkę na półki trafiają nowe produkty przygotowane specjalnie z myślą o grillowaniu.

ZOBACZ: Korki i remonty w majówkę. Sprawdź, na których trasach występują zatory

- Przykładem są tzw. ślimaki, czyli cieniutkie kiełbaski skręcone w kształt muszli ślimaka. Coraz szerszy jest również wybór mięsa wcześniej przyprawionego czy zamarynowanego, gotowego do położenia od razu na grill, np. steków i burgerów - powiedział Tomasz Parzybut.

- Bardzo trudno przewidzieć wyniki sprzedaży. Na przykład ostatnie majówki były dla nas kiepskie, ale tegoroczna, choć krótka, może być udana, bo ma jej towarzyszyć sprzyjająca aura. Liczymy więc, że konsumenci kupią dużo mięsa i wędlin dobrej jakości - twierdzi prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarz.

mol / mjo / polsatnews.pl