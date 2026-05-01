"W Odessie dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne zostały uszkodzone przez drony szturmowe. W miejscach ataków zniszczeniu uległy mieszkania, wybuchły pożary. Dwie osoby zostały ranne, udzielana jest im niezbędna pomoc" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Oleh Kiper z odeskiej administracji wojskowej.

"Ataki zniszczyły mieszkanie w 16-piętrowym budynku i podpaliły dach. W innym wieżowcu pożar dotarł do 12. piętra" - Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy (DSNS).

Rosjanie zaatakowali także port w Odessie, nie jest znana skala zniszczeń. W Odessie działają ukraińskie służby, 25 mieszkańcom, w tym dwojgu dzieci, DSNS udzieliła pomocy psychologicznej. Po godz. 7.00 Oleh Kiper ogłosił ponownie alarm przeciwlotniczy.

Rosyjski atak na Odessę. Ukraińcy po raz czwarty uderzyli w Tupase

Ukraińcom udało się natomiast ponownie uderzyć w port w Tupase. Informacje przekazał dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert Browdi. Infrastruktura portowa i rafineria "Tupanskij" według strony ukraińskiej jest kluczowa dla zasilania rosyjskich wojsk w Ukrainie.

- Putin wydobywa surowce naturalne i wymienia je na krwawe dolary, które kieruje przeciwko nam w postaci dronów Szahid i rakiet balistycznych (...) Jeśli rafinerie są narzędziem, by zarabiać pieniądze wydawane na wojnę, to są uzasadnionym celem militarnym, podlegają zniszczeniu - powiedział dowódca.

Położona nad Morzem Czarnym infrastruktura padła celem ukraińskich ataków po raz czwarty w ciągu dwóch tygodni, co jest elementem ukraińskiej strategii "obniżania potencjału militarno-ekonomicznego" Rosji. W wywiadzie z BBC Browdi zapowiedział, że ataki na cele w głębi Rosji, także te oddalone do 2000 km od frontu, będą się nasilać.

- 1500 do 2000 km to nie są już "bezpieczne tyły". (...) Jesteśmy jak czerwona płachta na wroga, bo przenosimy wojnę na jego terytorium - powiedział dowódca ukraińskich wojsk dronowych.

