Rosjanie zaatakowali Odessę, Ukraina odpowiedziała. Płonie port w Tupase
Dwie osoby zostały ranne w rosyjskim ataku na Odessę, wybuchł pożar w dwóch wielopiętrowych budynkach mieszkalnych. Drony uderzyły także w odeską infrastrukturę portową. Po godzinie 7.00 władze miasta ponownie ogłosiły alarm powietrzny. Ukraińcom udało się natomiast po raz czwarty uderzyć w port Tupase.
- Dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne w Odessie zostały uszkodzone przez rosyjskie drony, dwie osoby zostały ranne
- Rosyjski atak objął również port w Odessie, służby udzieliły pomocy 25 mieszkańcom
- Ukraińskie wojska dronowe po raz czwarty uderzyły w port w Tupase, niszcząc infrastrukturę zaopatrującą rosyjskie wojsko
- Dowódca ukraińskich wojsk dronowych zapowiedział nasilenie ataków na cele w głębi Rosji
"W Odessie dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne zostały uszkodzone przez drony szturmowe. W miejscach ataków zniszczeniu uległy mieszkania, wybuchły pożary. Dwie osoby zostały ranne, udzielana jest im niezbędna pomoc" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Oleh Kiper z odeskiej administracji wojskowej.
"Ataki zniszczyły mieszkanie w 16-piętrowym budynku i podpaliły dach. W innym wieżowcu pożar dotarł do 12. piętra" - Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy (DSNS).
Rosjanie zaatakowali także port w Odessie, nie jest znana skala zniszczeń. W Odessie działają ukraińskie służby, 25 mieszkańcom, w tym dwojgu dzieci, DSNS udzieliła pomocy psychologicznej. Po godz. 7.00 Oleh Kiper ogłosił ponownie alarm przeciwlotniczy.
Rosyjski atak na Odessę. Ukraińcy po raz czwarty uderzyli w Tupase
Ukraińcom udało się natomiast ponownie uderzyć w port w Tupase. Informacje przekazał dowódca ukraińskich wojsk dronowych Robert Browdi. Infrastruktura portowa i rafineria "Tupanskij" według strony ukraińskiej jest kluczowa dla zasilania rosyjskich wojsk w Ukrainie.
- Putin wydobywa surowce naturalne i wymienia je na krwawe dolary, które kieruje przeciwko nam w postaci dronów Szahid i rakiet balistycznych (...) Jeśli rafinerie są narzędziem, by zarabiać pieniądze wydawane na wojnę, to są uzasadnionym celem militarnym, podlegają zniszczeniu - powiedział dowódca.
Położona nad Morzem Czarnym infrastruktura padła celem ukraińskich ataków po raz czwarty w ciągu dwóch tygodni, co jest elementem ukraińskiej strategii "obniżania potencjału militarno-ekonomicznego" Rosji. W wywiadzie z BBC Browdi zapowiedział, że ataki na cele w głębi Rosji, także te oddalone do 2000 km od frontu, będą się nasilać.
- 1500 do 2000 km to nie są już "bezpieczne tyły". (...) Jesteśmy jak czerwona płachta na wroga, bo przenosimy wojnę na jego terytorium - powiedział dowódca ukraińskich wojsk dronowych.
