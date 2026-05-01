Jak podkreśla serwis UN News, ograniczenia swobody żeglugi przez ten kluczowy szlak utrudniają dostawy ropy, gazu, nawozów i innych kluczowych towarów oraz duszą globalną gospodarkę.

ONZ wzywa ws. cieśniny Ormuz. "Osiągnięcia rozwojowe zostaną zniweczone"

Antonio Guterres przedstawił trzy scenariusze rozwoju sytuacji. Nawet w najbardziej optymistycznym wariancie, przy natychmiastowym zniesieniu ograniczeń, łańcuchy dostaw będą potrzebować miesięcy, by się odbudować, a globalny wzrost gospodarczy spadnie z 3,4 do 3,1 proc., inflacja wzrośnie do 4,4 proc., a handel wyraźnie wyhamuje.

– To najlepszy możliwy scenariusz – zaznaczył, dodając, że świat już osłabiony pandemią i wojną w Ukrainie odczuje dalsze trudności gospodarcze.

W przypadku utrzymania zakłóceń do połowy roku skutki byłyby znacznie poważniejsze:

– 32 miliony ludzi zostanie zepchniętych w ubóstwo; zabraknie nawozów i spadną plony; 45 milionów osób więcej stanie w obliczu skrajnego głodu; a ciężko wypracowane osiągnięcia rozwojowe zostaną zniweczone z dnia na dzień – ocenił szef ONZ.

Jego zdaniem najgorszy scenariusz, jeśli poważne zakłócenia utrzymają się do końca roku doprowadzi do widma globalnej recesji z dramatycznymi skutkami dla ludzi, gospodarki oraz stabilności politycznej i społecznej.

"Pozwólcie globalnej gospodarce znów oddychać". Apel szefa ONZ

Sekretarz generalny przewiduje, że skutki kryzysu nie są kumulatywne, lecz wykładnicze. Oznacza to, że problemy nie tylko sumują się ze sobą, ale wzajemnie potęgują, prowadząc do gwałtownego i niekontrolowanego przyspieszenia zapaści. Guterres ostrzegł, że im dłużej "ta życiodajna arteria, Ormuz," pozostaje zablokowana, tym trudniej będzie odwrócić szkody. Zaapelował do wszystkich stron o podjęcie natychmiastowych działań.

- Prawa i swobody żeglugi muszą zostać natychmiast przywrócone. Otwórzcie cieśninę. Pozwólcie wszystkim statkom przepływać. Pozwólcie globalnej gospodarce znów oddychać – wzywał Guterres.

Jak informuje UN News, Narody Zjednoczone pracują nad rozwiązaniami impasu, w tym nad korytarzem humanitarnym oraz planami ewakuacji statków i załóg w razie zapewnienia bezpiecznego przejścia. Kryzys już odbija się na rynkach energii - ceny ropy Brent, która jest wydobywana na Morzu Północnym i stanowi światowy wyznacznik cenowy dla tego surowca, sięgają około 118 dolarów za baryłkę. Niedobory paliw i gazu zwiększają presję na gospodarki, szczególnie w Azji, choć skutki odczuwalne są też w Europie.

