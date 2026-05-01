"22 lata dumy!". Donald Tusk przypomniał o rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej

"1 maja 2004 r. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja" - przekazał Donald Tusk za pośrednictwem mediów społecznościowych. Premier opublikował w portalach społecznościowych wideo przedstawiające osoby z powiewającymi flagami polską i unijną, które na Placu Zamkowym w Warszawie celebrowały to wydarzenie 1 maja 2004 r.

Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/NHneKPeCD9 — Donald Tusk (@donaldtusk) May 1, 2026

22. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Politycy komentują

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w okolicznościowym wpisie stwierdził, że członkostwo w UE to wspólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. "Naszą odpowiedzią na obecne zagrożenia jest program SAFE. To więcej europejskiej współpracy, więcej inwestycji w obronność, silniejsza, wspólna odpowiedzialność. Polska jest i będzie aktywnym uczestnikiem tego procesu" - napisał wicepremier serwisie X.

Swój wpis zamieścił także resort spraw wewnętrznych i administracji, zwracając uwagę, że kiedy Polska dołączała do Unii Europejskiej, funkcjonariusze Straży Granicznej zajmowali się głównie sprawdzaniem paszportów.Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodał, że członkostwo w UE to "ogromny sukces Polaków i Polski". "Gramy w jednej, mocnej drużynie. I nikt nam tego nie odbierze" - dodał.

Bilans pona dwóch dekad w UE. "Gospodarka urosła ponad dwukrotnie"

Podsumowanie dotyczące zmian gospodarczych na swojej stronie opublikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zauważając, że w ciągu 22 lat w UE nasza gospodarka urosła ponad dwukrotnie: skumulowany wzrost PKB Polski w latach 2003–2025 wyniósł prawie 130 proc., najwięcej w Unii (średnia dla UE-27 to 34,5 proc.).

Lewica podkreśliła, że Polska weszła do UE "dzięki lewicy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim na czele". "Można śmiało powiedzieć, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej to jedna z najlepszych decyzji w historii naszego kraju. Będziemy tej obecności bronić – zdecydowanie i bez kompromisów" - podkreśliła we wpisie na X Lewica.

Minister aktywów państwowych w rządzie Mateusza Morawieckiego Jacek Sasin opublikował grafikę z mapą konturową Europy i hasłem: "Tak dla Unii i suwerennych państw. Nie dla IV Rzeszy". "W UE musimy być egoistami, grać wyłącznie na narodowy interes i korzyści dla Polaków. Wspólny interes UE jest dla nas wartością, jeżeli pokrywa się z interesem Polski" - przekazał polityk Prawa i Sprawiedliwości

Sondaż Polsat News: 72,8 proc. osób przeciwko wyjściu Polski z UE

Z wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS w ostatnich dniach przed polską akcesją do UE wynikało, że 64 proc. mieszkańców Polski to zwolennicy integracji, a 29 proc. to przeciwnicy.

Ponad 20 lat później 72,8 proc. osób, które wzięły udział w sondażu IBRiS dla Polsat News (przeprowadzonym w marcu 2026 r.), opowiedziało się przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej. 22,9 proc. badanych popierało polexit. 56,6 proc. ankietowanych uważało, że Polska po wejściu do UE odniosła więcej korzyści niż strat, a 18,1 proc. - że Polska straciła na akcesji do Wspólnoty.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Politycy żegnają Olechowskiego. "Odszedł jeden z trzech tenorów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mol / mjo / PAP