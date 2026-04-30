"Zapaliły mi się wszystkie alarmowe lampki". Donald Tusk skomentował prezydenckie weta

- 2:0 - taki wynik, co tutaj dużo dodawać, bo wiadomo było, że chodzi tylko o polityczną gierkę. Cieszę się, że pełna jedność koalicji się potwierdziła i mówię o tym bez złośliwej satysfakcji tylko serio. To znaczy, że przejdziemy pewnie jeszcze niejedną próbę zamachu ze strony PiS-u i Konfederacji - powiedział Donald Tusk.

- To bardzo nas wzmocniło dzisiaj - ta solidarność całej koalicji - dodał premier.

ZOBACZ: Wotum nieufności wobec ministrów. Sejm zdecydował

Premier krytycznie o wetach prezydenta. "Zapaliły mi się wszystkie alarmowe lampki"

Odnosząc się do dwóch zawetowanych w czwartek przez prezydenta ustaw Donald Tusk, stwierdził, że "oba weta są skandaliczne".



- To pierwsze, "rozwodowe", miało uprościć i ułatwić życie tym, którzy w sposób zgodny, jednoznaczny, chcą rozwodu i nie chcą przechodzić przez te czasami nawet wieloletnie procedury. (...) To jest niemądre weto, nie chcę używać mocniejszych słów - powiedział premier.



Premier stwierdził także, że jest zaalarmowany decyzją o zawetowaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego stanowiącego o utworzeniu instytucji sekretarzy obwodowych komisji wyborczych, co miało sprofesjonalizować prace komisji.

ZOBACZ: Kolejne weta prezydenta. Nie dla rozwodów pozasądowych



- Zapaliły mi się wszystkie alarmowe lampki. (...) Według tej ustawy nie można byłoby rejestrować fikcyjnych komitetów, kandydatów do komisji czy na obserwatorów zgłaszanych przez fikcyjne komitety - powiedział Tusk, stwierdzając, że weta prezydenta były "samobójcze, bo odkrywają bardzo złe intencje".



- To powoduje, że na nowo pojawią się najgorsze podejrzenia co do tamtych wyborów (prezydenckich w 2025 r. - red.). Nie rozumiem tego. Zupełnie niepotrzebnie i wbrew oczywistemu interesowi publicznemu - stwierdził premier.

"Jakieś formy agresji ze strony Rosji". Donald Tusk o głośnym wywiadzie

Podczas rozmowy z dziennikarzami premier zdementował doniesienia o rekonstrukcji rządu. Wcześniej w urodzinowym nagraniu szef rządu zamieścił fragment, w którym rzekomo przegląda teczkę z planem przebudowy rady ministrów.



- Ja mam różne teczki. Muszę pracować nad różnymi wariantami, ale jakbym miał zamiar przeprowadzać rekonstrukcję, to bym ją przeprowadził - powiedział premier.

ZOBACZ: "Raczej miesiące niż lata". Donald Tusk o możliwym ataku Rosji

Pytany z kolei o głośny wywiad dla "Financial Times", w którym premier stwierdził, że atak Rosji na NATO "może być kwestią miesięcy, a nie lat", Donald Tusk stwierdził, że "komentujący z prawej strony" go nie zrozumieli.

- Informacje o możliwych prowokacjach i zagrożeniu jakimiś formami agresji ze strony Rosji wobec państw bałtyckich lub innych państw NATO-wskich, to są informacje, które są od dłuższego czasu nie tylko do mojej dyspozycji, ale także do dyspozycji pana prezydenta, naszych służb i służb sojuszniczych - stwierdził Donald Tusk.

