Wotum nieufności wobec ministrów. Sejm zdecydował

Sejm odrzucił w czwartek wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, a także o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Sejm zdecydował ws. Pauliny Hennig-Kloski

Za odwołaniem minister klimatu i środowiska głosowało 213 posłów, przeciw było 238, nikt się nie wstrzymał. Z kolei wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia poparło 212 parlamentarzystów, a 238 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym szefowe resortu pozostają na swoim stanowisku.

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski trafił do Sejmu z końcem marca, podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji. Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

We wniosku wymieniono 17 głównych okoliczności uzasadniających konieczność odwołania minister. Wskazano m.in. na brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie unijnego systemu ETS, chaos wokół programu "Czyste Powietrze", czy działania "na rzecz lobby wiatrakowego i OZE". Skrytykowano również sposób kierowania ministerstwem, brak "elementarnego przygotowania merytorycznego", czy działanie na szkodę bezpieczeństwa energetycznego.

Po przegranych przez Hennig-Kloskę wyborach na przewodniczącą Polski 2050 - w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego szefowa resortu wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum. Na początku marca ogłoszono powstanie stowarzyszenia Centrum Polska, którego prezeską została Hennig-Kloska.

Jolanta Sobierańska-Grenda zostaje na stanowisku

Pod wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności Jolanty Sobierańskiej-Grendy podpisało się ponad 160 posłów PiS. Zarzucali oni szefowej Ministerstwa Zdrowia m.in., że nie przedstawiła żadnej spójnej strategii naprawy ochrony zdrowia wobec pogarszającej się sytuacji.

We wniosku napisali, że "jedynym namacalnym osiągnięciem jej kadencji pozostaje nieudolnie ukrywana lista drastycznych cięć w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia". Budżet NFZ na 2026 wynosi 221 mld zł, a luka finansowa - według ostatnich szacunków MZ - sięga 18 mld zł. Od 1 kwietnia NFZ ograniczył finansowanie niektórych badań diagnostycznych, co do końca roku ma przynieść 625 mln zł oszczędności.

