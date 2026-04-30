Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała przed rozpoczęciem czwartkowych obrad Sejmu, że decyzja o wsparciu minister zdrowia i minister klimatu zapadła po bezpośrednich spotkaniach z klubem parlamentarnym.

Polska 2050 uzależniała swoje poparcie od uzyskania konkretnych wyjaśnień i deklaracji dotyczących dalszych prac obu resortów.

- Przyszła minister zdrowia, porozmawialiśmy, usłyszeliśmy określone zobowiązania, ale też informacje. Potem po pewnej zwłoce i perturbacjach przyszła też minister klimatu. Usłyszeliśmy dwa konkretne zobowiązania, na których nam zależało - oświadczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Wotum nieufności wobec Pauliny Hennig Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy

Kluczowymi punktami porozumienia z minister klimatu Pauliną Hennig-Kloską mają być zmiany w programie "Czyste Powietrze" oraz systemie kaucyjnym. Zgodnie z zapowiedzią liderki Polski 2050, znaczna część zaległych rozliczeń w ramach programu antysmogowego ma zostać sfinalizowana do połowy maja.

Drugim warunkiem, który został zaakceptowany przez stronę rządową, jest reforma gospodarki odpadami. Od września bieżącego roku system kaucyjny ma zostać rozszerzony o tzw. małpki, czyli alkohol w butelkach o małych pojemnościach. - To, czego oczekiwaliśmy, stało się - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Wnioski o odwołanie obu minister zostały złożone przez Prawo i Sprawiedliwość. Głosowania w tej sprawie odbędą się podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu.

