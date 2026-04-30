Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy. Jest decyzja Polski 2050

Polska 2050 zagłosuje za odrzuceniem wniosków o wotum nieufności wobec minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jak przekazała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ugrupowanie zdecydowało się udzielić szefowym resortów "ostrożnego kredytu zaufania”.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o decyzji Polski 2050

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała przed rozpoczęciem czwartkowych obrad Sejmu, że decyzja o wsparciu minister zdrowia i minister klimatu zapadła po bezpośrednich spotkaniach z klubem parlamentarnym.

 

Polska 2050 uzależniała swoje poparcie od uzyskania konkretnych wyjaśnień i deklaracji dotyczących dalszych prac obu resortów.

 

- Przyszła minister zdrowia, porozmawialiśmy, usłyszeliśmy określone zobowiązania, ale też informacje. Potem po pewnej zwłoce i perturbacjach przyszła też minister klimatu. Usłyszeliśmy dwa konkretne zobowiązania, na których nam zależało - oświadczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

 

ZOBACZ: "Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy". Sejm decyduje ws. Hennig-Kloski

Wotum nieufności wobec Pauliny Hennig Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy

Kluczowymi punktami porozumienia z minister klimatu Pauliną Hennig-Kloską mają być zmiany w programie "Czyste Powietrze" oraz systemie kaucyjnym. Zgodnie z zapowiedzią liderki Polski 2050, znaczna część zaległych rozliczeń w ramach programu antysmogowego ma zostać sfinalizowana do połowy maja.

 

Drugim warunkiem, który został zaakceptowany przez stronę rządową, jest reforma gospodarki odpadami. Od września bieżącego roku system kaucyjny ma zostać rozszerzony o tzw. małpki, czyli alkohol w butelkach o małych pojemnościach. - To, czego oczekiwaliśmy, stało się - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

 

Wnioski o odwołanie obu minister zostały złożone przez Prawo i Sprawiedliwość. Głosowania w tej sprawie odbędą się podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu.

 

WIDEO: Leszek Miller skrytykował Donalda Tuska. W tle głośny wywiad premiera
Karol Płatek / mjo / polsatnews.pl / PAP
