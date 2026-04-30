Norweski Komitet Noblowski przekazał, że 287 kandydatów, to wprawdzie mniej niż rekordowa liczba 376 z 2016 roku, ale to "wciąż wielu". "W coraz bardziej konfliktowym świecie nie brakuje kandydatów, których zasadnicze zaangażowanie i innowacyjne działania wskazują na jaśniejszą przyszłość" - podano w oświadczeniu, dodając, że praca oraz działalność tych ludzi i podmiotów 'otwiera drogę do lepszej przyszłości".

Komitet podaje jedynie liczbę nominowanych, natomiast nazwiska i nazwy organizacji są ujawnianie dopiero po 50 latach. Przed upływem tego czasu Komitet nie potwierdza, że jakaś osoba bądź organizacja została bądź nie została zgłoszona do nagrody. AFP podaje jednak, że wśród nominowanych w tym roku są prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Międzynarodowy Trybunał Karny i Greta Thunberg.

Kilka osób zgłosiło ponownie kandydaturę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W ubiegłym roku oświadczył on, że jeśli nie dostanie Pokojowej Nagrody Nobla, to będzie to "duża obraza" dla Stanów Zjednoczonych. AFP przypomina, że amerykański przywódca nagrody nie otrzymał, mimo iż prowadził intensywną kampanię autopromocji, twierdząc przy tym, że zakończył osiem wojen.

Zgodnie ze statutem Fundacji Noblowskiej, do zgłaszania kandydatów uprawnieni są m.in. członkowie zgromadzeń narodowych i rządów suwerennych państw, szefowie państw, członkowie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze i Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, a także członkowie Instytutu Prawa Międzynarodowego, Rady Międzynarodowej Ligi Kobiet na rzecz Pokoju i Wolności, profesorowie uniwersyteccy, rektorzy uniwersytetów i dyrektorzy uniwersytetów, dyrektorzy instytutów badań nad pokojem i instytutów polityki zagranicznej oraz osoby, które otrzymały Pokojową Nagrodę Nobla.

Nominacje muszą być przesłane do 31 stycznia danego roku, ale członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego mogą na pierwszym posiedzeniu zgłosić dodatkowe osoby.

Pierwszym zadaniem Komitetu jest przedyskutowanie wszystkich zgłoszonych kandydatów i stworzenie krótkiej listy tych, którzy zasługują na dokładniejsze rozważenie. Kandydatury z krótkiej listy są następnie analizowane przez doradców Komitetu oraz norweskich i zagranicznych ekspertów.

Komitet, który składa się z pięciu osób powoływanych przez norweski parlament, wybiera laureata na ostatnim posiedzeniu przed ogłoszeniem werdyktu na początku października.

