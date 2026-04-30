- Pierwsze skojarzenie jakie mi się nasunęło, kiedy słuchałem niektórych mówców PiS i Konfederacji, to było skojarzenie z tak popularnymi w waszym obozie politycznym freak fightami. Kiedy słuchałem wystąpienia Janusza Kowalskiego myślałem, że to jest kolejna wersja, kolejna odsłona takiego spektaklu - mówił premier Donalda Tusk.

Dodał, zwracając się do polityków opozycji, że "chcieliby zamienić Sejm w wielką klatkę". - Przypominacie taką wielką klatkę freaków, skrajnie nieodpowiedzialnych, którzy życie polityczne zamieniają w nieustanne okładanie się pięściami - stwierdził Tusk.

Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Donald Tusk komentuje

- Tak słabego uzasadnienia wotum nieufności jeszcze nie słyszałem. Chcecie zamienić Polskę, na czyjeś zewnętrzne zamówienie, na pole walki i konfrontacji, byleby Polska padła ofiarą zimnej, a czasami gorącej wojny domowej - ocenił szef rządu.

- Macie usta pełne insynuacji. Nawet dość fajnie zabrzmiało - teraz byłem "niemieckim spawaczem" - zauważył Tusk, nawiązując do wystąpień polityków opozycji.

Szef rządu zauważył, że dobrze, iż przeciwnicy polityczni koalicji rządzącej zdecydowali się na ten "spektakl". - Dobrze widać, o co tak naprawdę wam chodzi. Wiecie, że te wasze wota nieufności niczego nie dadzą. Wiecie, że przegracie to głosowanie - mówił Tusk.

"Przeliczyliście się". Premier do polityków opozycji

Premier stwierdził również, iż wie dlaczego opozycja zdecydowała się na wnioski o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski i Jolanty Sobierańskiej-Grendy. - Zwietrzyliście szansę, że może uda się wbić klin pomiędzy partie tworzące koalicję 15 października. Przeliczyliście się - podkreślił Tusk.

- Za to chciałbym opozycji podziękować. Zaraz zobaczycie, że w trudnych okolicznościach, przy tak masywnym ataku, koalicja jest zjednoczona. Możemy się różnić, możemy się sprzeczać, tylko nam naprawdę chodzi o Polskę. U nas jest to na serio, my nie bawimy się w walki szaleńców w klatkach. Dziękuję wam za to że cała Polska zobaczy, że koalicja 15 października nie da się podzielić - mówił szef rządu.

- Paulina Hennig-Kloska nadal będzie zarządzać swoim ministerstwem niezależnie od waszych intryg i nieodpowiedzialnych ataków - powiedział Donald Tusk.

