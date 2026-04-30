Rosyjski archeolog Aleksander Butiagin został wydany przez Polskę w ręce białoruskich służb w ramach wymiany więźniów w formacie "5 na 5".

Dzięki temu wolność odzyskał m.in. Andrzej Poczobut, który został przyjęty we wtorek na granicy z Białorusią m.in. przez premiera Donalda Tuska.

Aleksander Butiagin wrócił do Rosji. Opowiedział mediom o pobycie w Polsce

Butiagin, który został przekazany funkcjonariuszom białoruskiego KGB, a później przejęty przez FSB, po powrocie do kraju udzielił wywiadu telewizji Rossija 24, w którym opowiadał o swoim pobycie w Polsce.

- Warunki są dość spartanskie. Nie można w żaden sposób opuścić celi, jedzenie jest podawane przez drzwi. Mycie się pod prysznicem dwa razy w tygodniu po 10 minut, spacer raz dziennie przez godzinę, czasem dwie. I tak każdego dnia, nic się nie zmienia - powiedział.

Stwierdził, że bezpiecznie poczuł się dopiero po opuszczeniu terytorium Polski. - Wiedziałem, że tutaj wszystko jest bezpieczne, wszystko jest niezawodne i wszystko będzie dobrze - opowiadał w rosyjskiej telewizji. Zwrócił się też z podziękowaniami do wszystkich, którzy uczestniczyli po stronie Białorusi w operacji wymiany więźniów.

Agencja Biełta podała, że uwolnienie rosyjskiego naukowca było możliwe dzięki pracy białoruskiego KGB, rosyjskiej FSB i funkcjonariuszy służb specjalnych kilku innych krajów.

Rosyjski archeolog zatrzymany w Polsce. Miał zostać przekazany Ukrainie

Butiagin został zatrzymany na w Polsce w grudniu 2025 r. na wniosek strony ukraińskiej. Przemieszczał się wtedy tranzytem z Holandii na Bałkany. W momencie zatrzymania przebywał w hotelu. Warszawski sąd podjął decyzję o areszcie Rosjanina do 1 czerwca 2026 r.

Prokuratura otrzymała wniosek o ekstradycję ze strony Ukrainy, a sąd wyraził na nią zgodę. Prawnicy Butiagina zapowiadali, że zwrócą się w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Człowieka.

Kijów oskarżał go o nielegalną działalność archeologiczną na Krymie po 2014 r.

Butiagin był pracownikiem muzeum Emitaż w Petersburgu. Ukraińska prokuratura wskazuje, że jest on odpowiedzialny za umyślne i nielegalne częściowe zniszczenie archeologicznego stanowiska "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie. Wykopaliska miał prowadzić bez odpowiednich pozwoleń. Straty sięgają - według strony ukraińskiej - 200 mln hrywien (prawie 16,5 mln zł).

Butiagin wypuszczony z Polski. Ukraina zareagowała

Na informację o wydaniu Białorusi Butagina zareagowała ukraińska dyplomacja. "Ukraina z przykrością dowiedziała się, że wbrew wcześniejszej, całkowicie słusznej decyzji polskiego sądu, obywatel Rosji, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia o popełnienie przestępstwa na terytorium Ukrainy - w szczególności wywóz dóbr kultury z Krymu - nie został jednak ekstradowany do Ukrainy" - przekazano w oświadczeniu.

Według Kijowa oczywistym jest, że Moskwa "cynicznie wykorzysta ten polityczno-prawny epizod" w swojej propagandzie dotyczącej konieczności okupacji Krymu oraz osiedlania rosyjskich obywateli na zagarniętym Ukrainie terytorium.

"Ukraina konsekwentnie domaga się pociągnięcia do rzeczywistej odpowiedzialności prawnej wszystkich rosyjskich podmiotów, które działają na rzecz okupacji i wojny" - napisano w oświadczeniu.

