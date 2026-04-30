"Na polskich poligonach trwają intensywne ćwiczenia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. (...) Ukraińscy żołnierze skupili się na jednym z najtrudniejszych elementów - działaniach bojowych w terenie zabudowanym. Szkolenie obejmowało ćwiczenie zaawansowanych technik: bezpiecznego podejścia do budynków, szturmowania wejść, 'oczyszczania' pomieszczeń, a także metod obrony i maskowania punktów oporu" - napisano w komunikatorze Telegram Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według informacji sztabu ćwiczenia z działań bojowych w systemach okopów są prowadzone z uwzględnieniem rzeczywistych doświadczeń zdobytych na polu walki.

"Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte na Ukrainie, oddziały doskonaliły taktykę działań bojowych w systemach okopów i korytarzach komunikacyjnych. W ramach szkolenia położono nacisk na szybkość reakcji, precyzyjne posługiwanie się bronią oraz umiejętne stosowanie granatów ręcznych, co ma kluczowe znaczenie podczas walki wręcz" - zaznaczono.

Ukraińska armia na polskich poligonach. "Skupili się na jednym z najtrudniejszych elementów"

O ćwiczeniach poinformował również Sztab Generalny Wojska Polskiego. "Na polskich poligonach realizowane jest kolejne szkolenie pododdziałów Sił Zbrojnych Ukrainy. Proces przygotowania prowadzony jest pod nadzorem międzynarodowego dowództwa Combined Arms Training Command (CAT-C)" - przekazano.

Dodano, że w ostatnich dniach żołnierze doskonalili działania w terenie zurbanizowanym. "Obejmowały one m.in. ubezpieczone podejście do obiektów, forsowanie wejść , przeszukiwanie pomieszczeń oraz organizację obrony punktów oporu" - wyjaśniono.

Ćwiczenia w Polsce stanowią część misji EUMAM Ukraine. Instruktorzy ściśle współpracują z ukraińskimi żołnierzami, przekazując im wiedzę niezbędną na froncie - podkreślono.

Misja Unii Europejskiej w zakresie pomocy wojskowej dla Ukrainy (EUMAM Ukraine) to inicjatywa UE mająca na celu wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską agresję. Została ustanowiona przez Radę UE 17 października 2022 r. i formalnie uruchomiona 15 listopada 2022 r.

Głównym zadaniem EUMAM Ukraine jest zwiększenie zdolności wojskowych ukraińskich sił zbrojnych poprzez indywidualne, zbiorowe i specjalistyczne szkolenia dla żołnierzy. Misja działa na terytorium państw członkowskich UE, koordynując działalność szkoleniową tych krajów i partnerów międzynarodowych.

Szkolenia ukraińskich żołnierzy na polskich poligonach odbywają się regularnie, a poza Polakami prowadzą je także żołnierze np. z Francji oraz Norwegii, którzy inaugurowali szkolenia na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu w ramach inicjatywy Camp Jomsborg. Z kolei w Bydgoszczy funkcjonuje JATEC, czyli Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina. Celem tej jednostki jest rozwijanie interoperacyjności wojska ukraińskiego z siłami NATO, a także np. dzielenie się wnioskami z trwającej wojny. Centrum ruszyło na początku 2025 roku.

