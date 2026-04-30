Rosyjskie media, powołując się na lokalnych mieszkańców, donoszą o ataku dronów na fabrykę materiałów wybuchowych w Dzierżyńsku w obwodzie niżnonowogrodzkim. W okolicy obiektu słychać było eksplozje, a później zauważono nad nim słup dymu.

Rosja: Strategiczne obiekty w ogniu. Celne ataki Ukrainy

Zakład w Dzierżyńsku jest rosyjskim przedsiębiorstwem, będącym częścią kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji. Jest to strategicznie ważny obiekt, jeden z największych producentów materiałów wybuchowych w Rosji, z ponad stuletnią historią i dużym znaczeniem dla przemysłu. Firma była już wcześniej kilkukrotnie atakowana przez drony.

Na ten moment władze rosyjskie nie przekazały żadnych szczegółów ataku.

W czwartek rano mieszkańcy miasta Perm również donosili o nowych eksplozjach, kilkukrotnie zawyły syreny alarmowe. Nad miastem unosiła się chmura dymu.

Rosyjski kanał Astra na Telegramie podał, że w Permie doszło do eksplozji, po czym z głośników słychać było ostrzeżenie o wypadku związanym z "uwolnieniem niebezpiecznej substancji". W komunikacie zalecono mieszkańcom pozostanie w domach, zamknięcie okien i wentylatorów oraz picie wyłącznie przegotowanej wody.

Według agencji Unian w mieście ewakuowano uczniów ze szkół, a zajęcia lokalnych uniwersytetów zostały odwołane.

Tymczasem władze rosyjskie twierdzą, że w momencie ataku jedynie "sprawdzały sprawność systemu zagrożenia chemicznego" i że rzekomo nie istniało żadne realne zagrożenie.

"Dziś wrogi dron wleciał na teren jednego z zakładów przemysłowych w obwodzie permskim. Robotnicy przebywają w obiektach ochronnych. Nikt nie odniósł obrażeń ani nie poniósł znacznych strat. Życie i zdrowie mieszkańców nie jest zagrożone. Nie ma zagrożenia chemicznego" - napisał gubernator Dmitrij Machonin.

Poprzedniej nocy siły ukraińskie zaatakowały miejscowy zakład naftowy, położony ponad 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą. W wyniku ataku wybuchł rozległy pożar. Ze zdjęć satelitarnych wynika, że zapaliły się co najmniej dwa zbiorniki z paliwem.

