Donald Trump podczas spotkania z mediami w Gabinecie Owalnym powiedział, że Włochy nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a Hiszpania jest "okropna". Zapytany o to, czy czy rozważałby wycofanie sił także z Włoch i Hiszpanii, odpowiedział: Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie?

Amerykański prezydent wielokrotnie mówił, że choć USA pomagały sojusznikom, to sojusznicy im nie pomagają i zawiedliby także w ważnej sytuacji.

Trump grozi Włochom i Hiszpanii. Wcześniej krytykował Niemcy

Trump stwierdził też, że USA "pomagają Europie z Ukrainą".

- Zrobili na Ukrainie całkowity bałagan - mówił.

W środę Trump ogłosił, że jego administracja analizuje możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Skrytykował też niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. Zdaniem amerykańskiego prezydenta, Merz "robi straszną robotę".

Merz ostrzegł w poniedziałek, że konflikt między USA a Iranem prawdopodobnie nie zakończy się szybko. Ocenił, że Irańczycy są "silniejsi niż sądzono", a Amerykanie "nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej". Wskazując na Irak i Afganistan, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie "nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść".

Trump krytykuje postawę sojuszników z NATO w obliczu wojny z Iranem, zarówno jeśli chodzi o użycie baz w niektórych państwach Europy, za cokierował pretensje zwłaszcza do Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec, jak i brak pomocy w sprawie odblokowania cieśniny Ormuz.

Agencja Reutera informowała, że Trump rozmawia z doradcami na temat wycofania części wojsk USA z Europy z powrotem do kraju. Według niedawnych doniesień serwisu Politico, w Białym Domu powstała lista "grzecznych i niegrzecznych" krajów NATO.

