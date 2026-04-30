Departament Stanu USA poinformował o nowej inicjatywie w wewnętrznych depeszach skierowanych we wtorek do amerykańskich ambasad. Wezwano w nich dyplomatów do tego, by naciskali na zagraniczne rządy w sprawie dołączenia ich krajów do Inicjatywy Swobody Żeglugi (Maritime Freedom Construct - MFC).

Koalicja na rzecz odblokowania cieśniny Ormuz. USA szukają sojuszników

Koalicja pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych miałaby współpracować w sferze wymiany informacji, koordynacji działań dyplomatycznych i wdrażania sankcji - wynika z depeszy opisanej w środę przez "WSJ". Celem stałoby się przywrócenie swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormuz, która jest kluczowym odcinkiem szlaku morskiego na Morzu Arabskim.

Inicjatywa nie ma charakteru wojskowego, ale w depeszy poinstruowano dyplomatów, aby pytali zagraniczne władze o to, czy dane państwo chciałoby być "dyplomatycznym i/lub wojskowym partnerem". Z ustaleń wynika "WSJ" wynika również, że za MFC odpowiadają Departament Stanu USA oraz Dowództwo Centralne USA, nadzorujące amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.

ZOBACZ: Amerykańskie paszporty z Donaldem Trumpem. W środku złote litery

Donald Trump wielokrotnie krytykował państwa NATO za postawę wobec wojny z Iranem, zwłaszcza brak wsparcia w odblokowaniu cieśniny Ormuz. Przed konfliktem na Bliskim Wschodzie szlakiem tym transportowano ok. jedną piątą światowego eksportu ropy i LNG. Irańska blokada niemal zatrzymała ruch, wywołując gwałtowny wzrost cen.

Szef Pentagonu o europejskiej inicjatywie: Śmieszna konferencja

W miniony piątek szef Pentagonu Pete Hegseth stwierdził, że Europejczycy powinni "przestać gadać" i wsiąść do łodzi, by odblokować Ormuz, bo to w większym stopniu ich walka niż Amerykanów.

Nawiązując do konferencji w Londynie z udziałem ok. 50 państw pod patronatem Wielkiej Brytanii i Francji, Hegseth określił europejskie inicjatywy jako "śmieszną konferencję", podczas której "siedzieli i rozmawiali o tym, że może kiedyś coś zrobią, jak się wszystko skończy".

Iran w ostatnim czasie przedstawił USA nową propozycję pokojową, która w pierwszej kolejności rozwiązałaby kryzys związany z blokadą cieśniny Ormuz. Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie. W środę Trump powiedział, że utrzyma blokadę irańskich portów, dopóki Teheran nie zgodzi się na porozumienie, obejmujące jego program nuklearny.

