Ryzyko listeriozy po spożyciu kurczaka. GIS wydał pilny komunikat

Produkt marki DUDA, w którego próbkach wykryto bakterię, to polędwiczki z kurczaka panierowane łagodne, opakowanie XXL, 540 gramów (nr partii: 2604014201). Wskazany na opakowaniu termin przydatności do spożycia to 3 maja 2026 roku.

Komunikat GIS. Polędwiczki z kurczaka wycofywane z rynku

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w komunikacie, że po stwierdzeniu obecności bakterii producent rozpoczął wycofywanie polędwiczek ze sprzedaży.

"Ponadto podmiot w ramach działań naprawczych przeprowadził dokładne mycie i dezynfekcję pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz badania środowiskowe pomieszczeń i urządzeń, (...) badania dodatkowe powyższej partii oraz innych znajdujących się w magazynach" - dodano.

Decyzję o wycofaniu produktu podjęto z uwagi na obawy, że mogło dojść do zakażenia wtórnego. Jeszcze w czwartek lekarz weterynarii w Pszczynie, nadzorujący producenta, ma przeprowadzić kontrole warunków higienicznych i sprawdzić wyniki badań.

Czym grozi listerioza? Ryzyko spożycia bakterii listeria monocytogenes

"Nie należy spożywać produktu wskazanego w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem" - ostrzegł GIS, wskazując, że spożycie listerii monocytogenes grozi listeriozą.

Listerioza jest rzadką, ale poważną chorobą zakaźną. Choć u osób dorosłych na ogół nie występują żadne objawy, u kobiet w ciąży może pojawić się gorączka, ból brzucha lub pleców, wymioty, bóle głowy, mięśni i gardła. Ewentualna infekcja płodu grozi śmiertelnymi powikłaniami.

Sposobem zapobiegania zakażeniu w przypadku żywności jest jej odpowiednia obróbka cieplna. Do leczenia stosuje się antybiotyki.

