Rosyjskie bombowce przy granicy z NATO. Mogą przenosić broń jądrową

Rosyjskie strategiczne bombowce Tu-95MS wykonały rutynowy lot nad neutralnymi wodami Morza Barentsa i Morza Norweskiego - poinformowała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA, powołując się na Ministerstwo Obrony.

Dodano, że rosyjska flota tych bombowców jest zdolna do przenoszenia broni jądrowej.

Jak przekazano, takie loty są okresowo organizowane w celach szkoleniowych oraz w celu wysłania sygnału odstraszającego do przeciwników.

Ćwiczenia NATO. "Wzmacniają gotowość Norwegii oraz zdolności obronne"

W rejonie Bergen rozpoczęły się we wtorek ćwiczenia morskie Tamber Shield'26 z udziałem okrętów, śmigłowców i dronów marynarki brytyjskiej i norweskiej. Manewry odbywają się po serii niedawnych incydentów związanych z aktywnością rosyjskich okrętów podwodnych, floty cieni i zakłóceniami sygnału GPS.

Ćwiczenia potrwają do 14 maja. Jednostki Royal Navy i norweskiej marynarki wojennej trenować będą współdziałanie sił nawodnych i lotniczych, operacje w fiordach i strefie przybrzeżnej oraz wykorzystanie systemów bezzałogowych. Użyte zostaną śmigłowce Wildcat, korwety typu Skjold oraz fregata Fridtjof Nansen. Po raz pierwszy w tego typu ćwiczeniach uczestniczyć będzie nowo powołana brytyjska jednostka z dronami obserwacyjnymi.

- Szkolenie w norweskich fiordach i strefie przybrzeżnej wzmacnia gotowość Norwegii oraz wspólne zdolności obronne. Nasza współpraca z Wielką Brytanią i Royal Navy jest już bardzo ścisła - podkreślił w komunikacie dowódca norweskiej marynarki wojennej, komandor flotylli Kyrre Haugen.

ZOBACZ: Ukraina szkoli załogi Leopardów w VR. Norwegia dostarczyła systemy

Na początku kwietnia Londyn i Oslo informowały o wspólnej operacji monitorowania rosyjskich okrętów podwodnych działających na północnym Atlantyku. Według brytyjskich i norweskich władz rosyjski atomowy okręt typu Akula oraz jednostki powiązane z rosyjską agencją GUGI działały na północnym Atlantyku.

GUGI oficjalnie zajmuje się badaniami głębinowymi, ale według zachodnich analiz odpowiada również za operacje specjalne pod wodą. Celem rosyjskich działań miało być rozpoznanie połączeń kablowych i rurociągów na Morzu Północnym. W trakcie trwającej miesiąc operacji Norwegowie i Brytyjczycy mieli uniemożliwić Rosjanom skuteczne wykonanie misji.

Równolegle Norwegia od kilku tygodni alarmuje o nasilających się zakłóceniach sygnału GPS i łączności radiowej na północy kraju. Wojsko ostrzega także przed wzmożoną aktywnością rosyjskiej floty cieni i ryzykiem sabotażu infrastruktury podmorskiej.

Tamber Shield’26 to kolejne z serii dużych ćwiczeń wojskowych NATO prowadzonych na północy Europy. W marcu w Norwegii zakończyły się manewry Cold Response 2026 z udziałem około 25 tys. żołnierzy z 14 państw członkowskich.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni