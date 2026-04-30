W Sejmie trwa debata przed głosowaniami nad wnioskami o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, których odwołania domaga się opozycja.

Sejm. Janusz Kowalski przed głosowaniem nad wotum nieufności: Szymon Hołownia pierwszym rozgrywającym

Jednym z pierwszych posłów, którzy pojawili się na mównicy był Janusz Kowalski z PiS. - Panie marszałku, no i przyszła ta cała koalicja strachu, koalicja stołków z kierownikiem na czele - Donaldem Tuskiem. Przyszedł do Sejmu, żeby bronić najbardziej niekompetentnego ministra środowiska od 1989 roku. Paulina Hennig-Kloska to jest symbol w polskiej polityce, bo takie "kloskowanie" to jest przyspawanie do stołka. No i mamy oczywiście naszego niemieckiego spawacza, czyli Tuska, który boi się i bał się, czy ten rząd dzisiaj upadnie - mówił.

Kowalski określił wicemarszałka prowadzącego obrady Szymona Hołownię "głównym rozgrywającym". - Niestety jest ojcem chrzestnym kariery Pauliny Hennig-Kloski. (...) Dzisiaj od głosu Szymona Hołowni zależy to, czy ten rząd dzisiaj upadnie i czy Paulina Hennig-Kloska przestanie być najgorszym ministrem w historii III RP - przekonywał.

Poseł PiS stwierdził, że lista zarzutów wobec minister jest długa, ale podkreślił, że najważniejsza dla Polski jest tania energia. - A co zrobił przez 868 dni Donald Tusk z Pauliną Hennig-Kloską? Nawet nie wystąpili o to, żeby zrobić rewizję ETS-u. Nie chcieli obniżyć kosztów energii - stwierdził.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kowalski nazwał system aukcyjny "wałem numer jeden tego rządu". - Ten system natychmiast trzeba zlikwidować. Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy - mówił do minister klimatu i środowiska.

ZOBACZ: "Zrobiła pani z Polaków śmieciarzy". Sejm decyduje ws. Hennig-Kloski

- Ja chciałbym, żeby ten 15-latek, którego pani nazwała bohaterem, bo zbiera śmieci, chciałbym, żeby on uczył się w domu i przygotowywał się do olimpiady matematycznej. Niech pani jedzie do tych wszystkich sklepów, marketów i niech pani zobaczy, co pani z Polakami zrobiła. Śmieciarzy pani zrobiła. A w czyim interesie? Jak zawsze w interesie zagranicznych koncernów. I taka jest właśnie Paulina Hennig-Kloska - mówił.

Na koniec raz jeszcze zwrócił się do Hołowni. - Ufam szanowny panie marszałku, że naprawdę doprowadzi pan do tego, że zrewiduje pan te wszystkie nocne rozmowy o stołki. Ile pan mówił o tych wszystkich kuwetach? Zajęliście teraz wszystkie kuwety - powiedział.

Wicemarszałek Sejmu odpowiedział posłowi PiS. "Jest pan największym źródłem energii"

Zaraz po wystąpieniu Kowalskiego z odpowiedzią pospieszył Hołownia. - Nie przerwałem panu posłowi, bo kiedy strumień wody płynie wartko, nic nie jest w stanie go powstrzymać. Natomiast co do tego, co pan poseł był uprzejmy mówić o ojcu chrzestnym, to ja przypominam, że był taki film o ojcu chrzestnym i radziłbym uważać na ojców chrzestnych - powiedział wicemarszałek.

- A jeśli chodzi o to, co pan mówił o kierowniku, to jak na byłego członka Platformy Obywatelskiej, muszę powiedzieć - odważne słowa - dodał.

ZOBACZ: Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski i Sobierańskiej-Grendy. Jest decyzja Polski 2050

- Jest pan największym i najbardziej skutecznym znamy źródłem energii odnawialnej w tym Sejmie. Mam nadzieję, że spektakularnym, bardzo energochłonnym występie powróci pan jeszcze dzisiaj na naszą mównicę - zakończył.

Wniosek o odwołanie minister klimatu i środowiska

Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski trafił do Sejmu pod koniec marca, podpisało się pod nim około 100 posłów, głównie z Konfederacji oraz PiS.

We wniosku minister zarzucono m.in. brak działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków unijnej polityki klimatycznej dla Polski, szczególnie w zakresie systemu ETS, chaos wokół programu "Czyste Powietrze", a także zaniedbania w przygotowaniu sektora energetycznego i drzewnego, jeśli chodzi o dostępność pelletu w sezonie grzewczym 2025/26, czy "sabotaż państwa" przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii.

We wtorek sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni