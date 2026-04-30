Z najnowszego badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Onetu wynika, że Karol Nawrocki zanotował wzrost zaufania o 2,8 pkt proc. w porównaniu z marcem. Obecnie pozytywnie o prezydencie wypowiada się 49,1 proc. respondentów (24,4 proc. "zdecydowanie ufam" i 24,7 proc. "raczej ufam").

Negatywne zdanie o głowie państwa ma 41,6 proc. badanych. Karol Nawrocki jest jedynym politykiem w zestawieniu, który uzyskał więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych.

Ranking zaufania do polityków. Zmiany w czołówce

Na drugą lokatę w najnowszym sondażu zaufania przesunął się premier Donald Tusk, któremu ufa 39,2 proc. ankietowanych (17,9 proc. "zdecydowanie ufam" i 21,3 proc. "raczej ufam"). Jednocześnie 53,2 proc. badanych wyraziło brak zaufania do szefa rządu, z czego aż 39,8 proc. zadeklarowało, że "zdecydowanie nie ufa" premierowi. Donald Tusk wyprzedził Radosława Sikorskiego, który przez dłuższy czas zajmował drugie miejsce w zestawieniu.

Minister spraw zagranicznych cieszy się obecnie zaufaniem 37,4 proc. Polaków (24,4 proc. "zdecydowanie ufam" i 24,7 proc. "raczej ufam"). Brak zaufania wobec szefa dyplomacji zadeklarowało dokładnie 50 proc. respondentów (28 proc. "zdecydowanie nie ufam" i 22 proc. "raczej nie ufam").

Tuż za podium, na czwartym miejscu, uplasował się wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Zaufanie do byłego premiera zadeklarowało 36,8 proc. badanych, co stanowi wzrost o 2,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Morawiecki traci obecnie do trzeciego w rankingu Radosława Sikorskiego 0,6 pkt proc.

Z danych wynika, że w przypadku polityków Koalicji Obywatelskiej zajmujących czołowe miejsca, odsetek osób deklarujących brak zaufania przekracza 50 proc.

