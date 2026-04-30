Podczas czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy głos zabrał premier Donald Tusk.

Przed wystąpieniem szefa rządu poseł PiS Łukasz Kmita położył przy sejmowej mównicy telefon. Tusk wziął aparat do ręki i podał politykowi. - Proszę stąd wyjść - powiedział premier.

"Z kimś takim nie będę na ty". Tusk zwrócił się do posła PiS

Na zamieszanie zareagował wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Panie pośle Kmita, ja rozumiem zafascynowanie nowymi technologiami, ale proszę, żeby realizował pan swoją pasję telefoniczną z ław poselskich - zwrócił się do polityka Hołownia.

Gdy wicemarszałek apelował do polityka, by ten wrócił na miejsce, Kimita wdał się w dyskusję z premierem. - Z kimś takim jak pan nigdy nie będę "na ty" - odparł Tusk.

Do mównicy zbliżył się także poseł Witold Zembaczyński z KO. - Panie pośle Zembaczyński, poradzimy sobie. Straż Marszałkowska będzie rekrutować - zareagował Hołownia.

- Panie pośle Kmita, za chwilę zacznę pana upominać, a nie chciałby pan, żebyśmy panu jechali po pieniądzach. Panie pośle Kmita, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu - powiedział Hołownia.

Głos zabrał Donald Tusk. - Chciałbym stwierdzić, że jesteśmy przyzwyczajeni do takich zachowań, jakie zaprezentował pan poseł, ale to byłaby katastrofa, gdybyśmy się przyzwyczaili. Nigdy się nie przyzwyczaimy do braku kultury, chamstwa i agresji na tej sali, niezależnie od waszych starań, tak jak nie przyzwyczaimy się do kłamstwa, które często towarzyszy wypowiedziom polityków PiS i Konfederacji - mówił premier.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni