Wniosek o uchylenie immunitetu złożyła prokuratura, a sprawa dotyczy wydarzeń z września 2025 roku. Podczas posiedzenia Sejmu poświęconego przelotom rosyjskich dronów nad Polską, Antoni Macierewicz określił kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianem "agentów rosyjskich”.

Poseł PiS przekonywał, że opisywana przez niego sytuacja nie miała charakteru przypadkowego. - To nie był przypadek, nie było to doraźne działanie, to był początek wojny. Otóż tę wojnę możemy wygrać, ale jeżeli szefostwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadal będzie się składało z agentów rosyjskich, których pan Donald Tusk mianował w 2011 r. - stwierdził polityk. Dodał również, że w jego ocenie są to osoby, które "współpracowały z rosyjskimi służbami specjalnymi”.

Zarzuty wobec Macierewicza

Śledczy w dokumencie skierowanym do Sejmu pod koniec stycznia zarzucili politykowi znieważenie funkcjonariuszy publicznych oraz ich pomówienie. Według prokuratury słowa posła mogły narazić wskazane osoby na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby. Sprawa dotyczy konkretnie trzech oficerów: szefa SKW gen. bryg. dr. Jarosława Stróżyka oraz płk. Krzysztofa Duszy i płk. Artura Pluto.

Antoni Macierewicz nie wziął udziału w środowym posiedzeniu komisji regulaminowej, która rekomendowała uchylenie mu immunitetu. Wcześniej polityk publicznie przekonywał, że stawiane mu zarzuty są nieodpowiedzialne i mają charakter polityczny. W jego ocenie istotą sprawy nie są konkretne nazwiska, lecz "układ, jaki został zawarty na rzecz współpracy z Rosją”.

Podczas czwartkowego głosowania żaden z parlamentarzystów nie wstrzymał się od głosu. Do przegłosowania wniosku potrzebna była większość 231 głosów.

