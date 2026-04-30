W mediach społecznościowych Globalnej Flotylli Sumud opublikowane zostało nagranie dr Magdaleny Górskiej zatrzymanej przez siły zbrojne Izraela podczas próby dostarczenia pomocy dla Strefy Gazy.



- Naszą misją jest przełamanie blokady Gazy oraz postawienie się Izraelowi i międzynarodowemu systemowi, który utrzymuje podwójne standardy i zawiódł Gazę oraz Palestyńczyków - powiedziała dr. Górska, adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim.

- Proszę, wyjdźcie na ulice, protestujcie, demonstrujcie. Żądajcie od swoich uniwersytetów, firm, od wszelkiego rodzaju instytucji, których jesteście częścią, żeby uciąć współpracę z izraelskimi instytucjami i żeby domagać się końca bezkarności Izraela - zaapelowała aktywistka.

Izrael przechwycił łodzie i zatrzymał aktywistów. "To piractwo"

Według ustaleń dziennika "The Guardian" w nocy ze środy na czwartek Izrael zatrzymał co najmniej 22 łodzie należące do Globalnej Flotylli Sumud nieopodal greckiej wyspy Kreta, ponad 1000 km od wybrzeży Strefy Gazy. Zatrzymanych zostało ponad 200 aktywistów.



Organizacja oświadczyła, że działania Izraela są bezprawne i porównała je do piractwa. "Działania Izraela oznaczają niebezpieczną i bezprecedensową eskalację: porwanie cywilów na środku Morza Śródziemnego, ponad 600 mil od Gazy, na oczach całego świata" - przekazała Flotylla Sumud.

"To bezprawne porwanie ludzi na otwartym morzu w pobliżu Krety, potwierdzenie, że Izrael może działać z całkowitą bezkarnością, daleko poza własnymi granicami, bez żadnych konsekwencji" - czytamy w oświadczeniu.

MSZ "z niepokojem monitoruje". Komunikat polskiego ministerstwa

Komunikat w tej sprawie wydało także polskie MSZ.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z zaniepokojeniem monitoruje doniesienia o działaniach podjętych przez siły zbrojne Izraela wobec aktywistów uczestniczących w rejsie tzw. Global Sumud Flotilla, którego deklaratywnym celem jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W ich gronie są również obywatele RP" - przekazano w opublikowanym komunikacie.

Resort przypomniał, że "siłowe działania na wodach międzynarodowych to poważne naruszenie prawa międzynarodowego, w tym prawa morza" i wezwał wszystkie strony do przestrzegania obowiązującego prawa.

MSZ zapewnia, że pozostaje w bieżącym kontakcie z koordynatorami akcji Global Sumud Flotilla, pracuje w tej sprawie zespół zarządzania kryzysowego.

"Oczekujemy pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności przeprowadzenia akcji sił zbrojnych Izraela oraz żądamy zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom Flotylli" - zapewniono.

Zachodni politycy apelują do Izraela. Do Strefy Gazy zmierzają kolejne łodzie

Podczas operacji izraelskie wojsko dopuszczało się agresji wobec aktywistów i miało dokonać zniszczeń na ich łodziach - podało BBC. Sprzeciw wobec działań izraelskiej marynarki wyrażają zachodnioeuropejscy politycy.



"Nie zostali przechwyceni. Zostali porwani na międzynarodowych wodach. To piractwo i rażące naruszenie prawa międzynarodowego" - skomentował w mediach społecznościowych Jeremy Corbyn, były przewodniczący brytyjskiej Partii Pracy.

Działania Izraela potępił rząd Włoch, który wezwał rząd w Tel Awiwie do "natychmiastowego uwolnienia wszystkich nielegalnie zatrzymanych Włochów". Zatrzymana flotylla płynęła z Barcelony i jest jedną z dwóch, które w kwietniu zmierzały w kierunku Strefy Gazy. W niedzielę z Sycylii wypłynęło 65 jednostek.



Pierwsza flotylla, do której dołączyło 500 osób z 40 krajów świata, w tym z Polski, wyruszyła do Strefy Gazy we wrześniu 2025 r. Na pokładzie jednej z łodzi znajdował się m.in. poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski. W październiku została zatrzymana przez izraelską marynarkę wojenną. Aktywistów ujęto, a potem deportowano.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni