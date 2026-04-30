Zgodnie z opublikowanym w czwartek obwieszczeniem, od piątku do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,46 zł, benzyny 98 - 6,96 zł, a oleju napędowego - 7,31 zł. Dla porównania, w czwartek ceny te wynosiły odpowiednio: 6,28 zł (Pb95), 6,77 zł (Pb98) oraz 7,14 zł (ON).

Wyznaczone kwoty będą obowiązywać przez cały okres dni wolnych, czyli przez majówkę. Kolejne obwieszczenie, które określi ceny na wtorek, resort energii opublikuje w najbliższy poniedziałek.

ZOBACZ: Ostatnie godziny na PIT. Sprawdź, do której godziny masz czas na złożenie deklaracji

Po ile jest benzyna 95? Ceny paliw na długi weekend majowy

Ceny maksymalne są wyliczane na podstawie ustawowej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową na rynku krajowym, akcyzę, opłatę paliwową, podatek VAT oraz stałą marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr.

Obecnie, do 15 maja, stawki są kształtowane przy uwzględnieniu obniżonego podatku VAT (8 proc.) oraz akcyzy zredukowanej do najniższego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej.

Nad przestrzeganiem limitów cenowych czuwa Krajowa Administracja Skarbowa. Przepisy przewidują dotkliwe sankcje dla właścicieli stacji, którzy zdecydują się na sprzedaż paliwa powyżej ogłoszonego pułapu - za takie naruszenie grozi kara administracyjna w wysokości do 1 mln zł.

