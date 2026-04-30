Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają czas na rozliczenie się z fiskusem do godziny 24:00 w czwartek. Deklarację można złożyć drogą elektroniczną, przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku wysyłki tradycyjnej warto zachować potwierdzenie nadania jako dowód dotrzymania terminu.

Automatyczna akceptacja PiT-u nie dla wszystkich

Osoby rozliczające się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38 nie muszą podejmować żadnych działań, jeśli akceptują dane przygotowane przez system. Z końcem 30 kwietnia wstępnie wypełnione zeznania zostaną automatycznie uznane za złożone. Jeśli z takiego rozliczenia wyniknie niedopłata, podatnik otrzyma informację o kwocie do zapłaty w ciągu miesiąca.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przedsiębiorców. Podatnicy składający formularze PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L muszą samodzielnie zalogować się do usługi Twój e-PIT, uzupełnić niezbędne dane i zatwierdzić wysyłkę. W ich przypadku system Krajowej Administracji Skarbowej nie dokona automatycznej akceptacji zeznania.

Ulgi podatkowe i e-Urząd Skarbowy

Podatnicy korzystający z elektronicznych form rozliczeń mają do wyboru kilka ścieżek. Poza usługą Twój e-PIT, można skorzystać z formularzy na stronie podatki.gov.pl (wymagają podpisu elektronicznego) lub zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie proces ten jest uproszczony.

Warto pamiętać, że system automatycznie uwzględnia jedynie najpopularniejsze odliczenia, takie jak ulga na dzieci, ulga dla osób do 26. roku życia czy ulga dla rodzin 4+ (jeśli zostały zgłoszone płatnikowi). Pozostałe preferencje, w tym ulgę termomodernizacyjną, podatnik musi dopisać do formularza samodzielnie przed wysyłką.

