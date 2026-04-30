Ogromny zaciąg do rosyjskiej armii. Miedwiediew: Europą rządzą idioci
Od początku roku kontrakt z armią podpisało 127 tys. Rosjan - poinformował zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent Rosji stwierdził także na antenie rosyjskiej telewizji, że "Europą rządzą idioci", a konflikt państw Unii Europejskiej z Rosją "nie zniknie za życia obecnego pokolenia".
- W tym roku, na dziś, 127 tys. naszych obywateli, naszych chłopaków i dziewczyn, podpisało kontrakt na służbę wojskową. Kolejne 10 tys. zawarło kontrakt na służbę w organizacjach ochotników - powiedział Dmitrij Medwiediew na antenie rosyjskiej telewizji państwowej.
Były prezydent Rosji przekazał, że w całym zeszłym roku różne rodzaje kontraktów z rosyjską armią podpisało łącznie 450 tys. Rosjan.
Od stycznia 127 tys. Rosjan zaciągnęło się do armii
Medwiediew wystąpił w rosyjskiej telewizji podczas maratonu edukacyjnego, jednak postanowił wykorzystać okazję, by obrazić przywódców europejskich państw i obwinić ich za zapaść w relacjach Rosją.
- Europą, Unią Europejską rządzą idioci. Idioci, którzy sami niszczą to, co zostało zrobione przez dekady od czasu przekształcenia Unii Europejskiej z unii węglowej w nowoczesną Unię Europejską - powiedział Medwiediew.
Jako głównego przeciwnika były prezydent Rosji wskazał jednak nie Europę, lecz Stany Zjednoczone.
- Ameryka jest naszym głównym rywalem geopolitycznym. Rozumiemy, jakie są Stany Zjednoczone Ameryki: głowice ich strategicznych sił jądrowych są wycelowane w nas, nasze głowice są wycelowane w nich. To w jakiś sposób określa, wokół czego budujemy wzajemne relacje - powiedział zastępca Rady Bezpieczeństwa Rosji.
Miedwiediew o konflikcie z Europą: Nie zniknie za życia obecnego pokolenia
Zagrożeniu bronią jądrową Miedwiediew poświęcił także osobną wypowiedź, w której nie wykluczył scenariusza totalnej wolny jądrowej.
- Często oskarżają mnie o używanie jakiejś okrutnej retoryki i mówienie o nuklearnej apokalipsie, ale niestety ona naprawdę jest możliwa - stwierdził polityk, podkreślając, że konflikt z Europą będzie długo trwały.
- Konflikt z Europą ma charakter egzystencjalny. Powiem więcej. Ten konflikt najprawdopodobniej nie zniknie nawet za życia obecnego pokolenia. Tak głęboka bruzda, wododział, przeszedł między nami - ocenił Dimitrij Miedwiediew.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej