- W tym roku, na dziś, 127 tys. naszych obywateli, naszych chłopaków i dziewczyn, podpisało kontrakt na służbę wojskową. Kolejne 10 tys. zawarło kontrakt na służbę w organizacjach ochotników - powiedział Dmitrij Medwiediew na antenie rosyjskiej telewizji państwowej.

Były prezydent Rosji przekazał, że w całym zeszłym roku różne rodzaje kontraktów z rosyjską armią podpisało łącznie 450 tys. Rosjan.

Od stycznia 127 tys. Rosjan zaciągnęło się do armii

Medwiediew wystąpił w rosyjskiej telewizji podczas maratonu edukacyjnego, jednak postanowił wykorzystać okazję, by obrazić przywódców europejskich państw i obwinić ich za zapaść w relacjach Rosją.

- Europą, Unią Europejską rządzą idioci. Idioci, którzy sami niszczą to, co zostało zrobione przez dekady od czasu przekształcenia Unii Europejskiej z unii węglowej w nowoczesną Unię Europejską - powiedział Medwiediew.

Jako głównego przeciwnika były prezydent Rosji wskazał jednak nie Europę, lecz Stany Zjednoczone.

- Ameryka jest naszym głównym rywalem geopolitycznym. Rozumiemy, jakie są Stany Zjednoczone Ameryki: głowice ich strategicznych sił jądrowych są wycelowane w nas, nasze głowice są wycelowane w nich. To w jakiś sposób określa, wokół czego budujemy wzajemne relacje - powiedział zastępca Rady Bezpieczeństwa Rosji.

Miedwiediew o konflikcie z Europą: Nie zniknie za życia obecnego pokolenia

Zagrożeniu bronią jądrową Miedwiediew poświęcił także osobną wypowiedź, w której nie wykluczył scenariusza totalnej wolny jądrowej.

ZOBACZ: "Planujemy pozostać". Rosja odpowiada na ruch z Zatoki Perskiej

- Często oskarżają mnie o używanie jakiejś okrutnej retoryki i mówienie o nuklearnej apokalipsie, ale niestety ona naprawdę jest możliwa - stwierdził polityk, podkreślając, że konflikt z Europą będzie długo trwały.

- Konflikt z Europą ma charakter egzystencjalny. Powiem więcej. Ten konflikt najprawdopodobniej nie zniknie nawet za życia obecnego pokolenia. Tak głęboka bruzda, wododział, przeszedł między nami - ocenił Dimitrij Miedwiediew.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni