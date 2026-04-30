Nowe informacje ws. Roberta P. Prokuratura postawiła mu zarzuty

"W dniu 28 kwietnia 2026r. Robert P. stawił się w Komisariacie Policji Jurata gdzie zostały wykonane z jego udziałem czynności procesowe, to jest zostały mu ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz został on przesłuchany w charakterze podejrzanego" - przekazał rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.

Jak dodał, Robert P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Rzecznik przekazał, że w związku tym, że podejrzany stawił się w komisariacie i zostały wykonane z jego udziałem czynności procesowe, prokurator podjął z zawieszenia postępowanie przygotowawcze.

Prokurator przekazał także, że cofnięto wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Roberta P. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

"Podejrzanemu za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Postępowanie przygotowawcze pozostaje w toku" - przekazał rzecznik.

