Nowe informacje ws. Roberta P. Prokuratura postawiła mu zarzuty

Prokuratura postawiła zarzut podżegania do pobicia twórcy internetowemu Robertowi P. Podejrzany pojawił się na w Komisariacie Policji Jurata i przedstawił wyjaśniania. Robert P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu - przekazał rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.

"W dniu 28 kwietnia 2026r. Robert P. stawił się w Komisariacie Policji Jurata gdzie zostały wykonane z jego udziałem czynności procesowe, to jest zostały mu ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz został on przesłuchany w charakterze podejrzanego" - przekazał rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.

 

Jak dodał, Robert P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

 

Rzecznik przekazał, że w związku  tym, że podejrzany stawił się w komisariacie i zostały wykonane z jego udziałem czynności procesowe, prokurator podjął z zawieszenia postępowanie przygotowawcze.

 

Prokurator przekazał także, że cofnięto wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego Roberta P. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

"Podejrzanemu za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.  Postępowanie przygotowawcze pozostaje  w toku" - przekazał rzecznik.

 

Michał Blus / mjo / polsatnews.pl
