Prezydent wręczy nominacje generalskie. Jest lista nazwisk

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Leśkiewicz dodał, że akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 2 maja 2026 roku o godz. 12.00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP. Jest decyzja prezydenta
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski.
Na stopień generała dywizji mianowani zostali:
gen. bryg. Dariusz Lewandowski - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej
gen. bryg. Michał Strzelecki - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
Na stopień generała brygady mianowani zostali:
płk Dariusz Dróżdż - Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej
płk Krzysztof Duda - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej
płk Marcin Dusza - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
płk Piotr Gołos - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
płk Jarosław Kowalski - I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
płk Andrzej Kupis - Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
płk Andrzej Lis - Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych
płk Piotr Męczyński - Dowódca 18 Brygady Artylerii
płk Robert Polak - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego
Na stopień kontradmirała mianowany został:
kmdr Przemysław Karaś - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Zastępca Dowódcy Komponentu Morskiego
