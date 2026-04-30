Prezydent wręczy nominacje generalskie. Jest lista nazwisk

Leśkiewicz dodał, że akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 2 maja 2026 roku o godz. 12.00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP. Jest decyzja prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski.



Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

gen. bryg. Dariusz Lewandowski - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej

gen. bryg. Michał Strzelecki - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych



Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Dariusz Dróżdż - Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej

płk Krzysztof Duda - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej

płk Marcin Dusza - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

płk Piotr Gołos - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

płk Jarosław Kowalski - I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

płk Andrzej Kupis - Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Andrzej Lis - Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych

płk Piotr Męczyński - Dowódca 18 Brygady Artylerii

płk Robert Polak - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego



Na stopień kontradmirała mianowany został:

kmdr Przemysław Karaś - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Zastępca Dowódcy Komponentu Morskiego

