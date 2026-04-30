Nominacje generalskie. Jest decyzja prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego pojawiła się lista wojskowych, którzy otrzymali awans.

Prezydent wręczy nominacje generalskie. Jest lista nazwisk

Leśkiewicz dodał, że akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta 2 maja 2026 roku o godz. 12.00, podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP. Jest decyzja prezydenta

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski.


Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

 

gen. bryg. Dariusz Lewandowski - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej
gen. bryg. Michał Strzelecki - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych


Na stopień generała brygady mianowani zostali:

 

płk Dariusz Dróżdż - Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej
płk Krzysztof Duda - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej
płk Marcin Dusza - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
płk Piotr Gołos - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
płk Jarosław Kowalski - I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
płk Andrzej Kupis - Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych 
płk Andrzej Lis - Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych
płk Piotr Męczyński - Dowódca 18 Brygady Artylerii
płk Robert Polak - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego


Na stopień kontradmirała mianowany został:

 

kmdr Przemysław Karaś - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Zastępca Dowódcy Komponentu Morskiego

 

 

