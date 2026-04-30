W czwartek w Sejmie ma odbyć się głosowanie ws. wniosku opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (Centrum). We wtorek sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała wniosek. Wiele wskazuje na to, że mimo starań opozycji minister pozostanie na stanowisku.

Jacek Sasin w czwartkowym "Graffiti" przyznał, że nie żywi większych nadziei przed głosowaniami za odwołaniem wspominanej Hennig-Kloski oraz minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. - Jesteśmy realistami, wiemy jaka jest arytmetyka sejmowa. (...) Nic nie wskazuje na to, żeby to głosowanie skończyło się sukcesem opozycji - stwierdził poseł PiS.

Jednocześnie Sasin ocenił, że "nawet w koalicji rządzącej nie ma już wątpliwości", że minister klimatu i środowiska powinna odejść. - Ten upór w obronie fatalnej minister Hennig-Kloski jest zastanawiający - powiedział.

Wotum nieufności wobec Hennig-Kloski. Sasin ocenił minister klimatu i środowiska

Polityk PiS zastanawiał się w studiu, jakich dowód potrzebuje jeszcze premier Donald Tusk. - Położyła wszystko, co dało się położyć. Wotum oczywiście dotyczy spraw najważniejszych - polityki energetycznej, miksu energetycznego, działań w obszarze odnawialnych źródeł energii, promowanie już nieuzasadnione w tej chwili tego sektora energetycznego kosztem tradycyjnych, stabilnych źródeł energii - wymieniał.

Sasin przekazał też, że jego jako posła z Podlasia "szczególnie dotyczy fatalna polityka wobec Lasów Państwowych", które "jako przedsiębiorstwo są w dramatycznej sytuacji finansowej". - Padające tartaki, padający cały sektor drzewny, zamykające się firmy, ludzie zwalniani z pracy - wyliczał.

Polityk stwierdził, że "ludzie nie chcą Hennig-Kloski". - To już nie jest kwestia zabaw polityków w Sejmie, arytmetyk sejmowych. My zebraliśmy kilka tysięcy podpisów w województwie podlaskim - za takim krzykiem rozpaczy można powiedzieć - wnioskiem naszego klubu PiS w sejmiku wojewódzkim - powiedział.

Przekonywał, że Hennig-Kloska jest na Podlasiu "persona non grata", bo "zrujnowała gospodarkę tego regionu obłędną polityką ideologiczną". - Pozbawia tysiące ludzi miejsc pracy, a Polaków pozbawiła pelletu do ogrzewania zimą. To jest osoba kompletnie nieodpowiedzialna, która nie widzi skutków swoich fatalnych decyzji - przekonywał.

PiS i Konfederacja złożyły wniosek. Sejm zdecyduje o losie Pauliny Hennig-Kloski

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski wpłynął do Sejmu 27 marca tego roku. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji.

Jego autorzy ocenili, że dotychczasowe działania kierownictwa resortu wskazują na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

