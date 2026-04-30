Kolejne zatrzymania w sprawie RARS. Kontrakty na węgiel za pół miliarda złotych
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby w związku z nieprawidłowościami przy zakupie węgla przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS). Według śledczych działania podejrzanych doprowadziły do powstania szkody w interesie publicznym szacowanej na co najmniej 530 mln zł.
Do zatrzymań doszło na terenie województwa mazowieckiego na polecenie Prokuratury Krajowej. Wśród ujętych osób znajduje się Łukasz J., były doradca prezesa RARS, oraz dwaj przedstawiciele spółki działającej w branży węglowej - Waldemar M.-Z. i Artur M.-Z. Prokuratura przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, jeden z zatrzymanych miał wpływać na przebieg postępowań zakupowych w latach 2022–2023. Celem było zapewnienie kontraktu wybranej firmie, mimo że nie posiadała ona odpowiedniego doświadczenia, personelu ani zaplecza technicznego do realizacji zamówień.
Preferencyjne warunki i węgiel z Rosji
Z ustaleń śledztwa wynika, że warszawska spółka otrzymała kontrakt mimo negatywnej rekomendacji CBA oraz odmowy udzielenia akredytywy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W trakcie realizacji dostaw podejrzani mieli załatwiać korzystniejsze warunki płatności, w tym wypłaty zaliczek, oraz unikać kar umownych poprzez podpisywanie kolejnych aneksów do umów.
Śledczy weryfikują również wątki związane z jakością dostarczonego surowca oraz jego pochodzeniem. - W ramach śledztwa weryfikowane są również okoliczności związane z dostawami węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej - podkreślił Jacek Dobrzyński. Według prokuratury działania te doprowadziły do zakupu surowca gorszej jakości niż przewidywały pierwotne ustalenia.
Środki zapobiegawcze i rozwojowy charakter sprawy
Podejrzani nie przyznali się do winy. Wobec Łukasza J. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 300 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Przedstawiciele spółki zostali objęci dozorem policji połączonym z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi.
Obecne postępowanie jest drugim śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pierwsze z nich, obejmujące m.in. zakupy agregatów prądotwórczych i środków ochrony osobistej, zaowocowało już przedstawieniem zarzutów kilkunastu osobom. Dzisiejsze działania to efekt zawiadomienia złożonego przez RARS w marcu bieżącego roku.
