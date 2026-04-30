Do zatrzymań doszło na terenie województwa mazowieckiego na polecenie Prokuratury Krajowej. Wśród ujętych osób znajduje się Łukasz J., były doradca prezesa RARS, oraz dwaj przedstawiciele spółki działającej w branży węglowej - Waldemar M.-Z. i Artur M.-Z. Prokuratura przedstawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, jeden z zatrzymanych miał wpływać na przebieg postępowań zakupowych w latach 2022–2023. Celem było zapewnienie kontraktu wybranej firmie, mimo że nie posiadała ona odpowiedniego doświadczenia, personelu ani zaplecza technicznego do realizacji zamówień.

Preferencyjne warunki i węgiel z Rosji

Z ustaleń śledztwa wynika, że warszawska spółka otrzymała kontrakt mimo negatywnej rekomendacji CBA oraz odmowy udzielenia akredytywy przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W trakcie realizacji dostaw podejrzani mieli załatwiać korzystniejsze warunki płatności, w tym wypłaty zaliczek, oraz unikać kar umownych poprzez podpisywanie kolejnych aneksów do umów.

Śledczy weryfikują również wątki związane z jakością dostarczonego surowca oraz jego pochodzeniem. - W ramach śledztwa weryfikowane są również okoliczności związane z dostawami węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej - podkreślił Jacek Dobrzyński. Według prokuratury działania te doprowadziły do zakupu surowca gorszej jakości niż przewidywały pierwotne ustalenia.

Środki zapobiegawcze i rozwojowy charakter sprawy

Podejrzani nie przyznali się do winy. Wobec Łukasza J. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 300 tys. zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Przedstawiciele spółki zostali objęci dozorem policji połączonym z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi.

Obecne postępowanie jest drugim śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pierwsze z nich, obejmujące m.in. zakupy agregatów prądotwórczych i środków ochrony osobistej, zaowocowało już przedstawieniem zarzutów kilkunastu osobom. Dzisiejsze działania to efekt zawiadomienia złożonego przez RARS w marcu bieżącego roku.

